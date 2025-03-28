「環教山泉盟、茶酒論『螢』雄」武林爭霸戰開鑼

「環教盟」與「山泉盟」28、明兩天齊聚東勢林場，攜手點亮今年螢火蟲季！會中同時舉辦環境教育場所聯盟盟主交接典禮，由原任盟主台積電中科生態園區副理紀碧芳，交棒給新任盟主農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊。

農業部農村發展及水土保持署台中分署，今年接任環教盟盟主，為推動環境教育、促進農村產業發展並響應2050淨零排放政策，特別在東勢林場水土保持戶外教室舉辦「環教山泉盟·茶酒論‘螢’雄」活動。

陳榮俊表示，未來將持續推動環境教育，並積極響應2050淨零排放目標，以農村水土保持為基礎，帶動農村經濟與觀光產業永續發展。

此次活動結合環境教育、農村低碳旅遊、生態保育及農村特色產業「天茶地酒」，透過多元體驗方式，提升民眾對環境保育與永續農村綠旅行的認識，同時帶動地方產業發展。

此次活動適逢東勢林場螢火蟲季，活動中特別安排「天茶地酒螢光晚宴」，邀請米其林所推薦的綠色餐廳主廚團隊，結合在地農村特色，讓參加者在滿天飛舞的螢光點綴下，品味東方美人茶、貓裏紅茶及在地精釀酒品，體驗農村特色風味，打造一場美食與生態的饗宴。

另外，透過專業導覽，帶領民眾探索螢火蟲的生態棲息環境，學習環境保護的重要性。

此次活動匯聚中區環境教育場所聯盟23個單位成員，並邀請政府單位、企業及學術機構共襄盛舉，攜手推動「淨零減碳，永續綠生活」。活動內容包含盟主交接儀式、淨零減碳啟動儀式、植樹增匯、天茶地酒螢光之夜、定向越野爭霸戰及東勢林場螢火蟲季等，豐富、多元且具互動趣味性。

此外，3月29日(星期六)壓軸登場的定向越野PK賽，結合了環境教育與戶外探索，透過森林尋寶活動，邀請選手挑戰東勢林場六條步道，在大自然中學習低碳旅遊的樂趣。現場同步舉辦「農村水保市集」，讓參與者透過互動體驗，了解農村特色產業與環境永續發展的重要性。

本活動由農村水保署台中分署與彰化縣農會東勢林場共同主辦，並攜手中區環境教育場所聯盟（涵蓋23個公私立機關及單位）共同推動，透過「環境教育 × 農村產業」的雙軸布局，強化大眾對低碳旅遊與生態保育的意識。