緬甸大地震 寶成、來億：廠房未受影響、營運正常
緬甸28日發生規模高達7.7的強震，設廠於當地的製鞋大廠寶成（9904）、來億-KY（6890）均指出，由於距離震央遠，目前營運未受影響，包括廠房、人員均安全，運作維持正常。
緬甸此次地震的震央位於實皆省，屬於淺層斷層活動，短時間內引發區域劇烈搖晃。這起強震造成多處建築倒塌、道路裂開，甚至震波遠傳至泰國、中國大陸雲南與印度等地。
而全球製鞋龍頭寶成在緬甸的製鞋工廠位於仰光雪碧達（Shwepyitha）區，距離震央車程約需七、八個小時，因此並未遭到波及影響營運。據了解，依據財報，寶成的緬甸廠產能占整體比重甚低，不到4%。
寶成的生產基地除台灣外，分別在布局中國大陸和東南亞各地，大陸方面在廣東省、江西省、湖北省等地均有設廠；印尼的製鞋生產基地主要分布在西爪哇省，包括西冷縣（Serang）、蘇加武眉縣 （Sukabumi）及展玉縣 （Cianjur）等地。越南則於1994年在同奈省設立鞋廠，目前集團位於越南之製鞋生產基地主要分布在胡志明市、同奈省、西寧省及前江省等地。其他製鞋生產基地並涵蓋孟加拉、柬埔寨及緬甸等地。
來億指出，該公司與adidas、Converse、Vans、Hoka等國際品牌合作，生產各種加硫鞋、運動鞋、冷貼鞋及特殊功能鞋，目前在東南亞地區有越南及緬甸廠。緬甸廠製鞋產線以生產adidas運動鞋為主，廠區生產線和人員也遭到波及，目前緬甸廠員工數約二、三千人。
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