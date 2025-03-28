全聯董事長林敏雄：台灣零售景氣不會差 集團穩定成長

超市龍頭全聯董事長林敏雄28日久違公開露面，談及台灣零售業景氣，林敏雄說，「台灣有電子業支撐，景氣不會差」。

林敏雄說，全聯一直以來在這個行業戰戰兢兢，一天都不可以懈怠，看能對台灣、物價、消費者能帶來什麼貢獻。全聯全體同仁也同樣戰戰兢兢，一直在努力。

業績方面，林敏雄指出，全聯一年以100億元的業績穩定成長，他接著說，全聯雖然是比較「local」的通路，但還是要在各方面持續進步。不管在線上線下都有在持續努力。

他特別提到，像是線上「小時達」越做越好。雖然說是「小時達」，當初是預估一小時會到，但根據內部統計，平均的到達時間是30分鐘以內，就算是在上下班時間也不會超過40分鐘。林敏雄說，希望有鮮度的東西，讓客人拿到手的感覺跟在店裡買差不多，量多了偶爾會有些缺貨率，全聯一直謹記在心，都有在精進改善，希望做得盡善盡美。林敏雄說，全聯秉持著自行吸收的精神，線上線下全部都是同價。

全支付也一直是集團的大重點，林敏雄說，目前不斷在衝會員數，短短一年的時間會員就超過550萬人。由於全支付開通跟銀行開戶一樣是雙證認證、具實名制的，會員數字會老老實實地呈現出來。林敏雄表示，目前全支付在日本、韓國都開通了，希望能繼續拓展版圖，像是泰國、越南等地。