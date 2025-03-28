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全聯、大潤發整合下階段 改名「大全聯」Q3全新登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大全聯品牌更名招牌示意圖。圖／全聯福利中心提供
大全聯品牌更名招牌示意圖。圖／全聯福利中心提供

全聯2年前併購大潤發之後的品牌整合將進入新階段，全聯今宣布全台20家大潤發量販店將更名為「大全聯」，同步曝光新招牌樣式，預計於今年第3季起陸續完成轉換。全聯表示，此次整合不僅提升經營效率，也確保消費者能夠享有更具競爭力的價格與更便利的購物體驗。

全聯強調，品牌更名後「大全聯」將兼具超市與量販店的優勢，一站式滿足消費者生活所需，成為消費者社區的生活百貨，並維持「方便又省錢」的核心價值。大潤發會員與相關優惠權益不會受到影響，會員系統也將逐步整合，方便日後繼續推動各種優惠、集點、換購等活動。全聯也預告，今年9月將於桃園青埔開第21店，屬中小型店含外櫃約3,000多坪，開幕時就會直接使用「大全聯」全新Logo設計。

有網友發現，大潤發已有店舖正式貼出公告，表示全聯與大潤發店舖系統將進行整合，3月起暫定販售「大潤發提貨券」，消費者手中的提貨券仍可正常使用，不受影響。未來，量販與超市將持續創新轉型，朝向更貼近社區、兼具便利與溫度的購物環境邁進。

全聯、大潤發2024年營收已突破2,100億元，今年將持續品牌升級與數位轉型，營收目標為2,200億元。

大全聯品牌更名招牌示意圖。圖／全聯福利中心提供
大全聯品牌更名招牌示意圖。圖／全聯福利中心提供

品牌 消費者

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