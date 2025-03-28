賴總統：國艦國造不會停下腳步 盼立院預算上給予支持

賴清德總統28日上午前往高雄出席海洋委員會「首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮」，並強調政府會不斷推動「國艦國造」、「國機國造」政策，持續提升國防與海巡力量，並請立法院不分黨派都能給予預算最大支持，讓臺灣的海疆更安全，民主自由更永續。

賴總統致詞時表示，今天很高興來到高雄主持臺灣第一艘高緯度遠洋巡護船的安放龍骨典禮，這代表了「國艦國造」持續展現成果。他祝福今日典禮圓滿成功，後續建造平安順利，我國海巡實力更上一層樓。

賴總統指出，4年前，前總統蔡英文為了打擊「非法、未報告、未受規範」的漁業行為，政府編列129億餘元支持海委會推動「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，從2022年起，在10年內打造6艘「高緯度遠洋巡護船」。今天透過典禮，我們期盼明年達成首艘交船里程碑，讓臺灣強化遠洋公海巡護、持續與國際接軌；同時展現出政府有決心維護國家海洋主權、確保漁民作業安全、守護民眾生命財產。

賴總統說，這艘新型巡護船首次採用油電混合複合式推進系統，每次航程可以繞行臺灣30圈，續航力大幅提升，執行遠洋巡護任務的範圍也將更廣、更遠。同時，新型巡護船的後甲板平台空間可以依任務性質做不同運用，例如運載大量救援物資、沿岸多功能艇、特勤突擊艇或是無人機。除了可以執行遠洋巡護任務，也可以支援離島物資運補，更大幅提升漁業執法以及海上人道救援的能量。

賴總統感謝台船公司全體同仁，以世界一流的造船工藝與技術確保每一艘船艦的安全性，也落實國人對「國艦國造」及造船產業本土化的深切期待。並強調，政府推動「國艦國造」、「國機國造」政策都不會停下腳步，因為唯有落實國防自主，實現在地供應、自主產製，才能持續提升國防與海巡的力量。他今天親自出席，也代表國家執行這項政策ㄧ定會貫徹到底，用行動支持海委會、國軍與台船公司。

賴總統提到，無論是去年11月，他主持海軍第一艘國造二級作戰艦的安龍典禮，或是今天海巡高緯度遠洋巡護船的階段性成果，都再次向國際社會傳達，臺灣身為國際社會負責任的一員，不僅會遵守國際漁業規範，更積極以行動實踐海洋永續的承諾。

賴總統表示，他要代表國人感謝海委會、海巡署的所有同仁，為海洋治理和人民安全盡心盡力，這段時間特別辛苦。尤其，面對中共持續不斷的灰色地帶侵擾，海巡同仁都在第一線英勇守護海疆，他也請各位在執勤的時候務必注意自身安全。

最後，賴總統期待海委會、海巡署、台船公司，繼續如期、如質完成後續艦艇打造的各項計畫，也請立法院不分黨派都能給予預算最大支持，讓我們的海疆更安全，讓臺灣的民主自由更永續。