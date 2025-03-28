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緬甸7.7強震釋放能量相當於921 專家：台灣恐觸發規模6以上地震

緬甸發生7.7強震 觀光署：目前未有台灣團受影響

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，對此交通部觀光署表示，目前並未接獲旅行社通報有團體受到地震影響，將持續關注及適時回應。

緬甸發生規模7.7的大地震，包括緬甸和泰國曼谷都傳出災情，外界關心是否有台灣旅行團在當地受到影響，觀光署表示，觀光署目前並未接獲旅行社通報有團體受到地震影響。

觀光署說明，經詢旅行業公協會表示目前未接獲有旅行團受影響的相關訊息；另洽大型旅行社亦回覆未有旅遊團體受影響。

觀光署強調將持續關注及適時回應。

地震 緬甸 觀光

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