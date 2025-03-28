運價指數終止連十跌 周漲幅4.96%

全球貨櫃輪運價指數終止連十跌！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於28日出爐，指數上漲64.13點至1,356.88點，周漲幅4.9%。遠東到北美線強勁反彈，展現航運業者4月要調漲運價決心，業界認為下周表現還是有望續強。

最新一期貨櫃輪運價出爐，北美線貨量逐漸回升下，運價率先止跌反彈，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,177美元，較前一期上漲305美元，漲幅16.29%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3,194美元，較前一期上漲328美元，漲幅11.44%。

歐洲線本周表現還是相對疲軟，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,318美元，較前一期上漲12美元，周漲幅0.91%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,076美元，較前一期下跌119美元，跌幅5.42%，業界預估大船裝載率較多，貨量回升下，4月運價有望好轉。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）與前一期下滑13美元，跌幅2.91%；遠東到日本關西每TEU（20呎櫃）與前一期上漲15美元，遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）與前一期上漲14美元，遠東到韓國每TEU（20呎櫃）與前一期上漲4美元。