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華紙：因應漿價上漲 4月上調所有產品售價5%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

華紙漿（1905）28日宣布，自4月開始旗下所有特殊紙、文化用紙及紙板，產品售價調漲5%。由於國際漿價從去年底開始連續上漲至今，長短纖漲幅均超過10%，國際回收紙原料也連續2個月上漲，加上其他營運成本不斷攀升，為因應成本增加，因此於4月上調所有產品售價5%。

華紙日前表示，去年11月短纖紙漿降到低點，導致國際紙漿庫存降低，為反映價格，紙漿廠從11月以來連漲四個月，每次上調20美元。然而，因大陸年後開工率不如預期好，漲勢在市場上受到抵抗。目前長纖價格上行的機率大於一半，且由於長短纖目前價差200元美金，一般短纖在價差大的時候會往上走，達到量與制價的平衡。若這個月價格有被市場接受的話，這兩個月價格往上走的機會較大。

近日傳出川普將對加拿大課徵木材稅，華紙指出，若真的有發生且將持續一段時間的話，歐洲將會去補加拿大供應給美國的份額，故歐洲價格可能將往上漲，而加拿大長纖到亞洲可能會變得相對便宜，華紙也有可能會去採購這樣品質比較好的纖維。特種紙原料的木片方面，美國對加拿大、南美、墨西哥的原木採購減少，華紙可降低採購費用。

加拿大 華紙

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