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交通部公布第1季新車安全評等 Tesla Model 3 獲五星

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部表示，TESLA MODEL 3車型整體星級評等為五顆星。圖／交通部提供
交通部表示，TESLA MODEL 3車型整體星級評等為五顆星。圖／交通部提供

交通部28日公布2025年台灣新車安全評等（TNCAP）第1季二車型評等結果，此次主要針對Tesla Model 3及Honda HR-V進行評鑑，Tesla Model 3獲得五顆星評等，Honda HR-V獲得四顆星評等。

交通部指出，2024年依序公告六車型TNCAP評等結果後，針對今年第1季二車型Tesla Model 3及Honda HR-V，執行機構財團法人車輛安全審驗中心依《交通部執行臺灣新車安全評等作業要點》及《交通部臺灣新車安全評等規章》執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等，結果出爐。

首先，Tesla Model 3於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護77%及安全輔助79%，依據星級評等平衡標準規定，Model 3車型整體星級評等為五顆星。

第二，Honda HR-V於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護81%、兒童保護69%、行人保護79%及安全輔助68%，依據星級評等平衡標準規定，HR-V車型整體星級評等為四顆星。

交通部說明，TNCAP持續秉持公平、公正與公開客觀的立場辦理各項作業，並建立公信力持續帶動提升國內車輛安全性能水平，預計今年6月底前會繼續公布二車型，NISSAN SENTRA及TOYOTA VIOS的安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，期盼國內車輛業者能主動申請TNCAP自費評等，支持TNCAP永續經營發展，並提供國人更多車輛安全資訊。

Tesla 交通部 新車

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