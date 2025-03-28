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好市多試吃部隊要消失了？ 台灣好市多回應了

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
好市多賣場示意圖。聯合報系資料照片
好市多賣場示意圖。聯合報系資料照片

美式賣場好市多（Costco）採取會員制，好市多28日公告新規定，自4月1日起，賣場入口處會設置會員卡掃描機，會員進場前必須自行掃描，台灣好市多指出，依照規定，每位會員最多可攜帶二位來賓入場。

不少民眾好奇好市多試吃部隊是否會就此消失？對此，台灣好市多回應如下：

依照原會員規章「每位會員最多可攜帶二位來賓，來賓購物由持卡會員付費。」台灣好市多表示，將跟進總部指示，全球統一執行，以維護會員權益。此外，刷卡機僅為輔助員工辨認會員卡是否有效及是否為持卡會員本人。

刷卡 好市多

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