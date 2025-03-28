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台船承造海巡署高緯度遠洋巡護船 首艘船今安放龍骨

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台船（2208）為海巡署艦隊分署打造的6艘高緯度遠洋巡 護船，28日舉行首艘新船安龍典禮。照片／台船提供
台船（2208）為海巡署艦隊分署打造的6艘高緯度遠洋巡 護船，28日舉行首艘新船安龍典禮。照片／台船提供

台船（2208）為海巡署艦隊分署打造的6艘高緯度遠洋巡護船，28日舉行首艘新船安龍典禮。總金額達114.28億元的此一統包案，預計2031年完成交船，台船將可隨著建造工程推進認列營收和獲利。

此次安放龍骨典禮祈福儀式，由總統賴清德主持，並率同海委會主委管碧玲、經濟部國營司長胡文中、台船董事長黃正弘等人與會。

賴清德強調，政府推動的「國艦國造」、「國機國造」政策，都不會停下腳步，因為唯有落實國防自主，實現在地供應、自主產製，才能持續提升國防與海巡的力量。他並指出，國家這項政策一定會貫徹到底，用行動支持海委會、支持國軍、支持台船。無論是去年11月，他主持海軍第一艘國造二級作戰艦的安龍典禮，或是今天海巡高緯度遠洋巡護船的階段性成果，都再次向國際社會傳達，台灣不僅會遵守國際漁業規範，更會積極以行動實踐海洋永續的承諾。

台船表示，「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」總金額為114.28億元；第一艘新船完成龍骨安放後，預計2026年底交付，而6艘新船規劃在2031年全數完成交船。

台船指出，海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」自2018年正式啟動，該公司總計承攬100噸巡防救難艇15艘（已全數交付）、1,000噸巡防艦6艘建造案（已交付3艘）以及4,000噸級巡防艦4艘統包採購案（已交付3艘），目前建造進度均符合計畫。而目前6艘高緯度遠洋巡護船設計建造統包案隨著相關造艦造船工程推進，將可反映在業績表現上。

台船 海巡署

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