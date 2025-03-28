好市多新規4月上路！入場需「電子掃卡」 同住家人、孩童會彈性調整

知名美式賣場好市多（Costco）採取會員制，進場購物必須將會員卡亮給入口處的工作人員看，為防杜「非會員」趁機進入，好市多28日在APP上公告新規定，自4月1日起，賣場入口處會設置會員卡掃描機，會員進場前必須自行掃描。

之前有網友在社群詢問，「台灣何時才要跟進美國，改成電子掃卡入場？」單純人工判斷的話，可能會有誤差，而且人多的時候，也會有人偷偷跟著進場，如果改以電子掃描入場，就可以保障會員權益，也避免「試吃部隊」吃光試吃品。

對此，好市多在APP上公告，「2025年4月1日起，賣場入口處會設置會員卡掃描機，進入賣場前，請提早準備您的實體或電子會員卡，自行掃描會員條碼即可」。

消息在網路掀起熱烈討論，有網友認為，「本來就該如此」、「無法再持沒有會員資格的舊卡進去試吃囉」、「如果不用會員卡，光停車就排擠掉會員權益了」、「這樣也好，都入會繳會費了，進去常被攔下來要看卡或開手機，那種感受不舒服」。