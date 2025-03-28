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好市多新規4月上路！入場需「電子掃卡」 同住家人、孩童會彈性調整

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多示意圖。 聯合報系資料照
好市多示意圖。 聯合報系資料照

知名美式賣場好市多（Costco）採取會員制，進場購物必須將會員卡亮給入口處的工作人員看，為防杜「非會員」趁機進入，好市多28日在APP上公告新規定，自4月1日起，賣場入口處會設置會員卡掃描機，會員進場前必須自行掃描。

之前有網友在社群詢問，「台灣何時才要跟進美國，改成電子掃卡入場？」單純人工判斷的話，可能會有誤差，而且人多的時候，也會有人偷偷跟著進場，如果改以電子掃描入場，就可以保障會員權益，也避免「試吃部隊」吃光試吃品。

對此，好市多在APP上公告，「2025年4月1日起，賣場入口處會設置會員卡掃描機，進入賣場前，請提早準備您的實體或電子會員卡，自行掃描會員條碼即可」。

消息在網路掀起熱烈討論，有網友認為，「本來就該如此」、「無法再持沒有會員資格的舊卡進去試吃囉」、「如果不用會員卡，光停車就排擠掉會員權益了」、「這樣也好，都入會繳會費了，進去常被攔下來要看卡或開手機，那種感受不舒服」。

對此，台灣好市多回覆，跟進總部指示，全球統一執行，以維護會員權益。刷卡機僅為輔助員工辨認會員卡是否有效及是否為持卡會員本人。依照原會員規章「每位會員最多可攜帶二位來賓，來賓購物由持卡會員付費」，對於網友擔心，每位會員最多可攜帶二位來賓，那一家有兩個小孩或帶父母怎麼辦？好市多回應，依現行做法，會員同住家人、孩童會彈性調整。

好市多（Costco）採取會員制，進場購物必須將會員卡亮給入口處的工作人員看，為防杜「非會員」趁機進入，好市多28日在APP上公告新規定，自4月1日起，賣場入口處會設置會員卡掃描機，會員進場前必須自行掃描。好市多／提供
好市多（Costco）採取會員制，進場購物必須將會員卡亮給入口處的工作人員看，為防杜「非會員」趁機進入，好市多28日在APP上公告新規定，自4月1日起，賣場入口處會設置會員卡掃描機，會員進場前必須自行掃描。好市多／提供

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