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華紙宣布4月所有產品調漲5% 反應國際漿價攀升

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
華紙總經理陳瑞和（右）主持17日法說會。嚴雅芳/攝影
華紙總經理陳瑞和（右）主持17日法說會。嚴雅芳/攝影

華紙（1905）28日宣布，自4月開始旗下所有特殊紙、文化用紙及紙板，產品售價調漲5%。由於國際漿價從去年底開始連續上漲至今，長短纖漲幅均超過10%，國際回收紙原料也連續2個月上漲，加上其他營運成本不斷攀升，為因應成本增加，因此於4月上調所有產品售價5%。

華紙總經理陳瑞和日前法說會即表示，去年 11 月底，紙漿廠商撐不住開始調漲價格，每次上調20美元，至今已連續上漲四個月。以當前趨勢來看，長纖紙漿價格持續上漲的可能性仍然較大，目前長短纖價差已達200美元，若長纖價格持續上行，短線價格也可能跟漲。此外，若本月價格調漲20美元獲得市場接受，未來1至2個月內進一步上漲的機率將大幅提高。

他說明，由於中國大陸農曆新年後的開工率不如預期，近期市場對漲價有所抗拒。儘管如此，國際市場已宣布本月每噸再上調20美元，尤其之後可能會有烏克蘭重建需求，歐洲軍費增加帶動基礎建設，不排除會有新一波需求出籠。

漲價 華紙

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