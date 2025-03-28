川普揮汽車關稅大刀 台灣車用零配件出口影響一次看

川普汽車關稅戰開打，台灣車用零配件出口至美加墨受影響程度備受關注。工研院產科國際所分析指出，受部分廠商前往北美設廠因素影響，台灣對美加墨汽車零配件出口值，近3年逐年下降，美國是台灣零配件第一大出口國，對美出口比例連3年遞減。

統計顯示，台灣對美國和加拿大汽車零配件貿易順差規模，近3年均逐年遞減，2024年對墨西哥順差規模則年增10%。

台灣在全球及美加墨汽車零配件出口值 近3年遞減

美國總統川普（Donald Trump）27日宣布將對所有非在美國製造的車輛徵收關稅，4月2日生效，非美生產車用零配件徵收關稅的程序，待相關行政部門制定。台灣汽車零配件出口至美國、墨西哥、加拿大等市場狀況，備受關注。

工業技術研究院產業科技國際策略發展所上午接受記者詢問統計數據顯示，2024年台灣汽車零配件在全球出口值約新台幣1575.02億元，較2023年的1588.34億元微減0.8%，2022年至2024年出口值逐年遞減。

其中2024年台灣銷往美國車用零配件出口值796.25億元，年減2%；出口墨西哥54.06億元，年減4.4%；出口至加拿大42.97億元，年減2.3%。

工研院產科國際所指出，因部分廠商前往北美設廠，台灣對美加墨汽車零組件出口值，從2022年至2024年期間，均逐年下降。

台灣車用零配件出口美國比重逾5成 出口加墨持穩

從出口比重來看，台灣對美汽車零組件出口比例超過5成，連3年也呈現遞減趨勢。根據統計，2022年台灣汽車零配件出口至美國比重約57.4%，到2024年比重降至50.6%；至於2024年對墨西哥出口比重約3.4%，較2023年3.6%小幅下滑，2024年對加拿大出口占比2.7%，較2023年2.8%小幅下滑。

台灣車用零配件對美加貿易順差遞減 對墨年增1成

觀察台灣在全球及美加墨等國汽車零組件貿易趨勢，工研院產科國際所統計，2022年至2024年台灣在全球汽車零組件進出口均呈現順差，2024年在全球順差規模840.36億元，較2023年的777.97億元增加8%。

其中2024年台灣對美國汽車零配件貿易順差達787.41億元，規模年減1.9%，2024年對墨西哥順差46.82億元，年增10%，對加拿大順差42.77億元。值得注意的是，台灣對美國和加拿大汽車零配件貿易順差規模，近3年均逐年遞減。

台灣出口AM件占大宗 車燈占比5成

工研院產科國際所指出，美國是台灣零配件第一大出口國，台灣汽車零配件以售後維修市場件（AM）為主，除了美國外，台灣汽車零配件出口市場包括日本、墨西哥、德國、英國、中國、加拿大、義大利、阿拉伯聯合大公國、澳大利亞等國。

工研院產科國際所分析，美中貿易戰帶動供應鏈挪移，台灣汽車零配件出口中國比重逐步下降，德國和墨西哥占比逐漸提升。

從產品來看，工研院產科國際所指出，美國AM市場需求帶動台灣汽車零配出口，主要產品以車燈組為大宗，比重約50%，其他重點產品包括電器零件、輪胎、傳動系統與碰撞件等。