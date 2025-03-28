台北五大美食商圈店王曝 這間雞排店單坪租金近萬元創新高

民以食為天，又有餐飲業者創下商圈店面租金新高。住商機構觀察實價登錄，信義區美食一條街永吉路30巷，近期傳首次有單價近萬元的店面租賃交易，該店面現況為一家雞排店，每坪租金達9,964元，刷新永吉路門牌租金單價新高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該巷弄鄰近捷運市政府站，周邊商辦林立，每逢午餐時間即吸引人潮，讓餐飲業者願砸重金搶進。

根據實價，該店面位處信義區永吉路30巷，總坪數約15.6坪，1月以租金總價15.5萬元承租，換算租金單價高達9,964元，為永吉路門牌有實價以來，租金單價最高交易。賴志昶指出，該店面位置處於知名美食街，周邊同巷弄租金實價僅約每坪2000~3000元，至於該店仍以較高價位成交，主因位置屬於三角窗，廣告效益頗佳，且為頗具知名的餐飲集團新品牌進駐，因此願以較高租金成交。

賴志昶補充，另觀察數據統計，疫情後近五年，包含永吉路30巷、吳興街、延吉街、興安街以及內湖路一段737巷等五處知名巷弄，各商圈店王大多屬小坪數店面，且此五大商圈中，包含永吉路30巷、延吉街以及興安街等三家都是飲食相關業者，顯示外送平台崛起，令店面所需空間縮小，加上區域皆屬知名美食商圈，平日有充裕的上班族人潮，假日亦有在地居民匯集，因此就算為餐飲業者，也能創造出高坪效，負擔起較高租金價位。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，國內美食當道，餐飲產業發展蓬勃，也讓不少民眾將其視為創業的第一步，惟由於原物料飆漲，加上各大商圈人潮回流，致使店租亦蠢蠢欲動，都將侵蝕餐飲業獲利，加上不少餐飲業已經走向集團化、品牌化，小本經營的小攤販要進入資本市場拚出一片天，會是相當大的挑戰。