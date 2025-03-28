快訊

以色列超過10萬人上街反政府！強人總理深陷政壇內鬥風暴

會員注意！ 好市多重大變革公告 4月1日起進賣場需「掃描會員條碼」

5月所得稅懶人包／每人都有21萬減稅額度、滿足「1條件」年收62萬免稅

台北五大美食商圈店王曝 這間雞排店單坪租金近萬元創新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

民以食為天，又有餐飲業者創下商圈店面租金新高。住商機構觀察實價登錄，信義區美食一條街永吉路30巷，近期傳首次有單價近萬元的店面租賃交易，該店面現況為一家雞排店，每坪租金達9,964元，刷新永吉路門牌租金單價新高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該巷弄鄰近捷運市政府站，周邊商辦林立，每逢午餐時間即吸引人潮，讓餐飲業者願砸重金搶進。

根據實價，該店面位處信義區永吉路30巷，總坪數約15.6坪，1月以租金總價15.5萬元承租，換算租金單價高達9,964元，為永吉路門牌有實價以來，租金單價最高交易。賴志昶指出，該店面位置處於知名美食街，周邊同巷弄租金實價僅約每坪2000~3000元，至於該店仍以較高價位成交，主因位置屬於三角窗，廣告效益頗佳，且為頗具知名的餐飲集團新品牌進駐，因此願以較高租金成交。

賴志昶補充，另觀察數據統計，疫情後近五年，包含永吉路30巷、吳興街、延吉街、興安街以及內湖路一段737巷等五處知名巷弄，各商圈店王大多屬小坪數店面，且此五大商圈中，包含永吉路30巷、延吉街以及興安街等三家都是飲食相關業者，顯示外送平台崛起，令店面所需空間縮小，加上區域皆屬知名美食商圈，平日有充裕的上班族人潮，假日亦有在地居民匯集，因此就算為餐飲業者，也能創造出高坪效，負擔起較高租金價位。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，國內美食當道，餐飲產業發展蓬勃，也讓不少民眾將其視為創業的第一步，惟由於原物料飆漲，加上各大商圈人潮回流，致使店租亦蠢蠢欲動，都將侵蝕餐飲業獲利，加上不少餐飲業已經走向集團化、品牌化，小本經營的小攤販要進入資本市場拚出一片天，會是相當大的挑戰。

北市五大上班族美食商圈店王。資料來源／住商機構
北市五大上班族美食商圈店王。資料來源／住商機構

北市 店面租金 美食 餐飲業

延伸閱讀

北市二殯回饋金將修法 所在地「同心圓」擴大為1.2公里

台北市立殯儀館回饋附近鄰里 擬增加5里

台北信義區嘉興街公寓頂加深夜起火 36歲租屋女房客喪命

北市百貨之爭！南港Lalaport狂吸人潮 業界人士：「這指標」才是重點

相關新聞

大潤發走入歷史改名「大全聯」 林敏雄：拚綜效衝刺電支、電商

面對超競爭的通路挑戰，全聯持續堅守「便宜」的核心價值，並依循過去豐富的合併經驗，董事長林敏雄28日表示，「融合打造更強大...

大潤發將改名為「大全聯」 2025業績拚2,200億元

全聯自2022年併購大潤發後，持續運用超市與量販各自專長，去年起大潤發團隊搬進全聯總部辦公。據指出，大潤發將在今年改名為...

大潤發改名「大全聯」 估第三季完成轉換…全聯今年業績挑戰2200億元

超市龍頭全聯去年營收再創新高，今年規劃將併購兩年的大潤發量販改名為「大全聯」，董事長林敏雄今日表示，今年整體業績目標挑戰...

台北五大美食商圈店王曝 這間雞排店單坪租金近萬元創新高

民以食為天，又有餐飲業者創下商圈店面租金新高。住商機構觀察實價登錄，信義區美食一條街永吉路30巷，近期傳首次有單價近萬元...

川普揮汽車關稅大刀 台灣車用零配件出口影響一次看

川普汽車關稅戰開打，台灣車用零配件出口至美加墨受影響程度備受關注。工研院產科國際所分析指出，受部分廠商前往北美設廠因素影...

房產詐騙難防連醫師也受害 房仲業者推「必知保房術」

房地產詐騙手法層出不窮，受害者遍及各階層，連醫師等高資產、高知識分子也受害。信義房屋專家分享「必知保房術」，並提醒，近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。