大潤發改名「大全聯」 估第三季完成轉換…全聯今年業績挑戰2200億元

超市龍頭全聯去年營收再創新高，今年規劃將併購兩年的大潤發量販改名為「大全聯」，董事長林敏雄今日表示，今年整體業績目標挑戰2200億元，年增4.7%，全聯總店數目標超過1250店。

林敏雄表示，經營超市是戰戰兢兢，一天都不能懈怠，希望對物價、台灣消費者都有所貢獻，業績也穩定成長，每年幾乎都增加100億元業績，且全聯雖然是本土通路，但也必須一直進步，目前線上、線下都有完整布局。

全聯併購大潤發已逾2年，全聯也決定將全台20家「大潤發」量販店將改名為「大全聯」，預計第3季完成轉換，「大潤發」三字在台灣將走入歷史，而全聯全台門市已超過1200家，去年營收衝破1800億元，若加計大潤發營收，雙品牌年營收已達2100億元。

全聯近年來力拚電子支付，目前全支付會員已達550萬，日本跨境支付屆滿一年，除帶動整體交易額成長，消費者返國持續使用比例高達8成，日前再下一城，南韓跨境支付服務正式上線，搶頭香成為首家進軍南韓的電子支付業者，林敏雄表示，今年將以台灣電支第一為集團整體目標，也希望進一步跨足泰國、越南等海外國家。

全聯總經理蔡篤昌表示，便宜是全聯的核心，如何做出差異化商品與充滿娛樂感的服務更是關鍵，觀察消費者需求，從中找到機會點，提升賣場商品豐富度，並透過線上、線下、電子支付等服務完整串聯。

除了實體門市拓點，全聯持續衝刺線上事業，預估2025年將突破百億業績。蔡篤昌表示，主打線上不加價，無須入會滿額即享免運的「小時達」，也逐年針對外送平台、商品數、店數積極拓展，快速擴大業績與市占，自營平台因不定期的多重優惠活動，「更便宜」的超值誘因，帶來超過6成的業績成長幅度。

蔡篤昌指出，截至今年2月，小時達門市已達1134間，除了少數沒有騎士服務或較迷你的店型，2025年目標是布局全門市，同時持續改善缺貨、揀缺率，優化消費者體驗，拉高單店的線上業績占比，並擴大中南部的生鮮外送普及率，期盼從北到南都能提供便宜又方便的服務，持續穩坐生鮮外送的第一品牌。