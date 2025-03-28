大潤發將改名為「大全聯」 2025業績拚2,200億元

全聯自2022年併購大潤發後，持續運用超市與量販各自專長，去年起大潤發團隊搬進全聯總部辦公。據指出，大潤發將在今年改名為大全聯，並預計在第3季完成轉換。全聯表示，展望2025年集團整體業績可望達2,200億元（含大潤發）。

面對超競爭的通路挑戰，全聯持續堅守「便宜」的核心價值，並依循過去豐富的合併經驗，董事長林敏雄表示：「融合打造更強大的全聯，制度並行推動品牌向前，才能加快腳步創造綜效。」透過不斷創新、進步，期盼帶給顧客最豐富的消費體驗；集團結合超市、量販、生鮮雜貨外送、電商等，涵蓋最便利的線上、線下服務，走出通路外更有全支付打造最多元的使用情境，讓有溫度的「PX服務圈」更接地氣的融入消費者生活！

全聯自2022年併購大潤發後，持續運用超市與量販各自專長，去年起大潤發團隊搬進全聯總部辦公，有效提升內部溝通效率，發揮一加一大於二綜效。對此全聯表示，未來超市、量販都將以嶄新形象亮相，並邀請2024巴黎奧運台灣代表隊服裝設計師周裕穎操刀，為全聯注入年輕且充滿活力的形象，同時加入ESG的理念，打造耐穿且環境友善的員工制服。融合超市量販雙方優勢，持續壯大品牌影響力，將為顧客帶來最大的福利！

堅守「實在真便宜」的核心價值，全聯超過1,200間門市，身為距離消費者最近的超市，據點深入各縣市鄉里，形成綿密的服務網絡，消費者每週、甚至每天到訪，高頻次消費滿足一家人的生活所需，提供最方便的購物服務；而目前的量販據點，不只品類結構完整，更提供顧客忙碌之餘的休閒解方，期望透過節慶氛圍營造、新品試吃、試飲、DIY手作、繪畫、變裝秀比賽等全年度活動，搭配店內上看7萬的商品數，特別是針對居家寢具、戶外休閒、電器、調理熟食等強項類別，讓顧客待得更久、深度交流，成為具有娛樂指標性的社區中心。未來還會著手規劃會員整合計劃，祭出優惠方案，讓顧客享有最全面的會員服務！

迎接快速變動的消費市場，全聯過去從乾貨到生鮮，近年來投入更多資源在烘焙麵包、調理熟食等品類，期許成為「有溫度的超市」。展望2025年集團整體業績可望達2,200億元(含大潤發)，全聯總店數目標超過1,250店，達標關鍵在於重點品類經營，全聯總經理蔡篤昌表示：「便宜是全聯的核心，如何做出差異化商品與充滿娛樂感的服務更是關鍵。」觀察消費者需求，從中找到機會點，提升賣場商品豐富度；並透過線上、線下、電子支付等服務完整串聯。

除了實體門市拓點，全聯持續衝刺線上事業，預估2025年將突破百億業績。其中主打線上不加價，無須入會滿額即享免運的「小時達」，也逐年針對外送平台、商品數、店數積極拓展，快速擴大業績與市佔；其中自營平台因不定期祭出多重優惠活動，「更便宜」的超值誘因，帶來超過6成的業績成長幅度。截至2025年2月，小時達門市已達1,134間，除了少數沒有騎士服務或較迷你的店型，2025年目標布局全門市，同時持續改善缺貨、揀缺率，優化消費者體驗，拉高單店的線上業績佔比，並擴大中南部的生鮮外送普及率，期盼從北到南都能提供便宜又方便的服務，持續穩坐生鮮外送的第一品牌。