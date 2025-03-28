大潤發走入歷史改名「大全聯」 林敏雄：拚綜效衝刺電支、電商

面對超競爭的通路挑戰，全聯持續堅守「便宜」的核心價值，並依循過去豐富的合併經驗，董事長林敏雄28日表示，「融合打造更強大的全聯，制度並行推動品牌向前，才能加快腳步創造綜效。」透過不斷創新、進步，期盼帶給顧客最豐富的消費體驗；集團結合超市、量販、生鮮雜貨外送、電商等，涵蓋最便利的線上、線下服務，走出通路外更有全支付打造最多元的使用情境，讓有溫度的「PX服務圈」更接地氣地融入消費者生活。

全聯自2022年併購大潤發後，持續運用超市與量販各自專長，去年起大潤發團隊搬進全聯總部辦公，有效提升內部溝通效率，發揮一加一大於二綜效。對此全聯表示，未來超市、量販都將以嶄新形象亮相，並邀請2024巴黎奧運台灣代表隊服裝設計師周裕穎操刀，為全聯注入年輕且充滿活力的形象，同時加入ESG的理念，打造耐穿且環境友善的員工制服。融合超市量販雙方優勢，持續壯大品牌影響力，將為顧客帶來最大的福利。

迎接快速變動的消費市場，全聯過去從乾貨到生鮮，近年來投入更多資源在烘焙麵包、調理熟食等品類，期許成為「有溫度的超市」。展望2025年集團整體業績可望達2,200億元(含大潤發)，全聯總店數目標超過1,250店，達標關鍵在於重點品類經營，全聯總經理蔡篤昌表示，便宜是全聯的核心，如何做出差異化商品與充滿娛樂感的服務更是關鍵。」觀察消費者需求，從中找到機會點，提升賣場商品豐富度；並透過線上、線下、電子支付等服務完整串聯。

2024年全聯集團業績豐收，營業額衝破2,100億元，除積極創造超市與量販整合綜效，在會員及電子支付開拓更有所斬獲；PX Pay會員破千萬之外，將期許打造PX Pay成為超級APP為超市、量販所有會員服務。全支付現會員已達530萬，日本跨境支付屆滿一年，除帶動整體交易額成長，消費者返國持續使用比例高達8成，日前再下一城，韓國跨境支付服務正式上線，搶頭香成為首家進軍韓國的電子支付業者，今年將以台灣電支第一為集團整體目標。

此外，看準2026年台灣即將邁入超高齡社會，消費者提前顧健康的意識抬頭，全聯將網羅功能性保健食品，著重各年齡層保健營養品經營，而除了銀髮商機外，年輕運動健身族群所需的乳清蛋白攝取趨勢，也將成為重點經營項目。另外，因應少子化時代，取而代之的貓奴、狗奴激增，現代人對毛小孩陪伴需求大幅提升，集團也將持續強化寵物食品、用品導入，並掌握相關節慶商機，提升商品類型的豐富度，滿足消費者日常生活所需。