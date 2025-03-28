新北青創土城電商基地今啟用 為青創打造電商樞紐

新北市第9處青創基地新北青創土城電商基地今啟用，為青年創業者打造電商創業新樞紐。市長侯友宜體驗電商包貨作業驗收基地設施功能。議員江怡臻表示，江怡臻說，基地從品牌經營到物流等提供一站式服務，未創業者省下更多成本和時間。

新北市長侯友宜表示，隨著消費市場全面數位化，網路購物已成為經濟發展的重要趨勢。然而，許多電商創業者在倉儲物流、品牌行銷、跨境拓展面臨挑戰，加上電商行業對於整合線上線下零售通路的高度專業需求，於是設立土城電商基地，協助新北創業者迎戰這些難題。

他說，基地不僅交通便利，並提供資源整合、專業輔導與產業連結，為新北電商創業者提供核心服務。此外，此基地還串聯電商產業中的重要合作夥伴，包含AMAZON亞馬遜全球開店、CYBERBIZ網路開店平台、新竹物流、綠界科技等產業龍頭合作，讓大家能夠善用倉儲、物流、金流等服務，提升營運效率，把好產品賣到全世界。

新北市議員江怡臻表示，土城工業相當發達，已形成科技廊帶，但也需要更多元化的發展，此時打造青創電商基地，鎖定網路零售業者，是相當前瞻的選擇，也有助於傳統實體店面轉型到電商，開拓更大的市場。

江怡臻說，從品牌經營、行銷策略、再到物流、金流管理，提供一站式服務，創業者不用自己東市買駿馬，西市買鞍韉，東奔西走，而能更專注在產品和服務身上，有助於站穩腳步，提高創業和轉型成功率，省下更多成本和時間。