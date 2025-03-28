醫師也受害！房產詐騙難防 專家教必知保房術

房地產詐騙手法層出不窮，受害者遍及各階層，連醫師等高資產、高知識分子也受害！信義房屋分享近期兩起社會熱議的案例，凸顯房產交易潛藏風險，並提供「必知保房術」，提醒民眾提高警覺，謹慎查證交易對象與流程。

近期兩起案例，一是台中一名張先生將一間公寓以1,250萬元售出，買家支付250萬元頭期款後，張先生即過戶產權，以方便買家向銀行對保及申貸。

就在銀行即將撥款之際，買家竟因涉詐欺遭法院羈押，名下財產遭凍結。張先生不僅無法取得剩餘房款，連已過戶的房產也無法追回，最終錢房兩失。

另外台中豪宅「新朗日匯」案，不肖建商鎖定傳產業老闆、醫生等頂級客群，舉辦多場「團購」說明會，以市價六折為誘餌，讓買家先簽訂8千萬元的借貸合約，實則僅收取5千萬元的款項，並承諾剩餘款項將以利息、費用充抵。

說明會現場還找來律師、銀行代表背書取信於買家，然而買家支付的數千萬頭期款項，並未匯入銀行信託專戶，而是流向不明，最終，買家雖已簽約卻無法過戶，損失慘重。

信義房屋交易安全處部長張艾玲於《科技防禦最前線》反詐論壇中指出，即使是高收入、高知識族群，也可能因一時疏忽而受詐騙所害。她強調，民眾面對低於市價行情的房產產品，務必提高警覺，抱持批判思考的態度，查證真偽。

她表示，常見的房地產詐財手法包括：假買家騙取真賣方產權後向銀行貸款；假賣家以空屋為標，騙取真買方自備款；假租客騙取屋主資料後轉租、分租，捲走押金；以及假借高獲利不動產投資案，誘騙民眾抵押房產。

張艾玲分享必知保房術：首先，若不動產有抵押設定，不用急著塗銷，增加詐騙犯案難度。其次，勿輕易洩漏個資，帳號密碼等，第三，不隨意設定約定帳戶，限制每日轉帳金額。第四、申請地籍異動即時通，即時掌握產權異動。

張艾玲表示，民眾進行房產交易時，務必選擇有信譽的房仲業者，謹記必知保房術，並善用「地籍異動即時通」，全民共同提升防詐力。