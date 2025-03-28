櫃買中心生技醫療主題業績發表會 4月7日壓軸登場
配合2024年度財務報告結果公告，櫃買中心(Taipei Exchange)已於2025年3月19日至27日陸續推出六場次特色產業主題的「櫃買市場業績發表會」，並獲得投資人熱烈的迴響，該系列壓軸登場是4月7日於櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦「生技醫療」主題的櫃買市場業績發表會。
櫃買中心表示，櫃買市場具有完整的生技產業聚落，生技醫療產業為櫃買市場市值第二大類股，僅次於半導體產業，為櫃買市場相當具有特色的產業，4月7日（周一）特別推出「生技醫療」主題，邀請聚焦再生醫療研發的長聖（6712）、基因檢測廠商訊聯基因（4160），以及各類醫療耗材研發製造廠商太醫（4126）等三家優質公司的經營團隊出席，向投資大眾說明公司營運績效及對未來產業前景看法。
透過櫃買市場業績發表會平台，讓投資人進一步瞭解企業營運發展契機，進而提升公司資訊揭露透明度，同時也提供投資人與公司經營團隊雙向交流的機會。
該場次業績發表會為該系列活動的最終場，歡迎投資人把握機會，踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址: http://www.tpex.org.tw），該場次業績發表會投資人亦可透過櫃買中心網站收看即時轉播（櫃買中心首頁&影音直播）。
此外，為利未能即時參與活動的投資人也能了解公司營運狀況及布局，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢。
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