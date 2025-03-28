快訊

「海角七號」男星驚爆性侵未遂！日本澡堂硬上男客被捕

調查47天！新光三越氣爆釀5死 中市府認「瓦斯氣爆」釀禍

柯文哲打「健康牌」失靈！貪汙案裁定再羈押禁見2個月

櫃買中心生技醫療主題業績發表會 4月7日壓軸登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心副總李淑暖(右二)、聖暉總經理賴銘崑(左二)、發言人梁鈞幃發言人(右一)及財務主管陳忠生(左一)於2025年3月21日舉辦的櫃買市場業績發表會合影。(櫃買中心/提供)
櫃買中心副總李淑暖(右二)、聖暉總經理賴銘崑(左二)、發言人梁鈞幃發言人(右一)及財務主管陳忠生(左一)於2025年3月21日舉辦的櫃買市場業績發表會合影。(櫃買中心/提供)

配合2024年度財務報告結果公告，櫃買中心(Taipei Exchange)已於2025年3月19日至27日陸續推出六場次特色產業主題的「櫃買市場業績發表會」，並獲得投資人熱烈的迴響，該系列壓軸登場是4月7日於櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦「生技醫療」主題的櫃買市場業績發表會。

櫃買中心表示，櫃買市場具有完整的生技產業聚落，生技醫療產業為櫃買市場市值第二大類股，僅次於半導體產業，為櫃買市場相當具有特色的產業，4月7日（周一）特別推出「生技醫療」主題，邀請聚焦再生醫療研發的長聖（6712）、基因檢測廠商訊聯基因（4160），以及各類醫療耗材研發製造廠商太醫（4126）等三家優質公司的經營團隊出席，向投資大眾說明公司營運績效及對未來產業前景看法。

透過櫃買市場業績發表會平台，讓投資人進一步瞭解企業營運發展契機，進而提升公司資訊揭露透明度，同時也提供投資人與公司經營團隊雙向交流的機會。

該場次業績發表會為該系列活動的最終場，歡迎投資人把握機會，踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址: http://www.tpex.org.tw），該場次業績發表會投資人亦可透過櫃買中心網站收看即時轉播（櫃買中心首頁&影音直播）。

此外，為利未能即時參與活動的投資人也能了解公司營運狀況及布局，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢。

「櫃買市場業績發表會」議程表(櫃買中心/提供)
「櫃買市場業績發表會」議程表(櫃買中心/提供)

櫃買中心 生技

延伸閱讀

櫃買揪安侯 辦創新企業小聚

永豐金證券 榮獲櫃買中心9項大獎肯定

櫃買市場業績發表會 3月19日起率先登場

櫃買中心舉辦插秧活動 支持永續農業、實踐社會責任

相關新聞

卓揆盼國內汽車業者強大 尋求國際市場機會

針對川普提出的汽車關稅，引發外界關注長期保護國內汽車產業政策是否改變，對此，行政院長卓榮泰28日表示，政院已經有經濟外交...

六都年輕人何時能買房？一表看全台青年屋主、114萬人已圓夢

根據財政部2023年房屋稅籍資料，全國房屋稅籍總戶數為1,163萬戶，其中年齡在20~39歲之間的房屋稅納稅義務人青年屋...

「台灣榮光」大阪世博行前巡迴展 在心之谷永續教育園區

「台日共丸台灣自己館」藝術策展團隊，集結台灣第一代前輩藝術家黃土水、陳澄波等藝術大師作品，即日起至4月6日於台中秋紅谷的...

房市冷…台中這1區仍火熱 北部建商2大案重壓布局

央行打炒房，房市冷，不過，台中市北屯區14期重劃區依舊火熱，建商重兵部署、砸重金蓋接待會館，北部上櫃建商亞昕集團看好台中...

新北青創土城電商基地今啟用 為青創打造電商樞紐

新北市第9處青創基地新北青創土城電商基地今啟用，為青年創業者打造電商創業新樞紐。市長侯友宜體驗電商包貨作業驗收基地設施功...

醫師也受害！房產詐騙難防 專家教必知保房術

房地產詐騙手法層出不窮，受害者遍及各階層，連醫師等高資產、高知識分子也受害！信義房屋分享近期兩起社會熱議的案例，凸顯房產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。