年輕人買房「這都」最多！台北市僅有8.3萬青年屋主

根據財政部2023年房屋稅籍資料，全國房屋稅籍總戶數為1163.8萬戶，其中房屋稅納稅義務人年齡在20~39歲之間的青年屋主，就有114.4萬戶，約占總數的9.8%，六都中，青年屋主的戶數以桃園占比最高，達12.6%，其次為台中市11.5%，高雄市11.2%排名第三；而台北市占比最低僅6.8%，不過也仍有8.3萬的青年屋主在台北市有家。

進一步觀察青年屋主的性別分布，也是以桃園市的女青年最多，占42.6%，而台南的男青年較強勢，占60.3%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市房價高，一般住宅多要2,000萬元起跳，所以青年購屋選擇多半為小宅、老宅或偏遠的蛋殼宅，而未滿40歲就在台北擁房，也不排除是靠繼承，才在台北有一席之地。

房價相對親民的桃園，平均單價是台北的三分之一，新北的半價，購屋門檻低，且新興重劃區多，新社區選擇豐富，小宅供給也較多，加上高鐵、機捷、台鐵交通發達，縮短與大台北生活圈的距離，近年大量吸引北部青年「棄北投桃」移居成家，連年輕女性自主購屋的占比也逐漸提升。

近年雖有新青安政策助青年購屋，不過2023年的青年屋主戶數114.4萬戶，還是比2022年的115.7萬戶略少，顯見在低薪、通膨和高房價壓力下，要能在40歲以前購屋，還是有一定難度，且青年購屋的難度，在近期行庫緊縮放貸下仍顯不易。

台灣房屋資深經理陳定中表示，房屋稅的納稅義務人，即為房屋所有權人，青年屋主除了自己購買外，當然也不排除繼承或贈與等其他方式取得，若青年屋主名下僅有一屋且自用，就符合囤房稅2.0「單一自住」的減稅優惠，房屋稅率將從1.2%降為1%，使首購青年的持有稅負減壓。而隨著時代進步，傳統傳子不傳女的觀念逐漸式微，且少子化後，獨生女也越來越多，因此女青年屋主亦有增加趨勢。

張旭嵐指出，近期政府打炒房雷厲風行，金融行庫也強化放貸內控，部分銀行對借款人的財力審核趨嚴，放款成數也更保守，因此所得有限的青年買家，取得足額貸款的難度提升，建議小資族買家應有更寬鬆的財務規劃，為貸款不足的風險保留因應彈性。