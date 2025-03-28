北市東門站旁都更案啟動招商 未來價值上看21億元

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經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
城心文祥公辦都市更新案，更新後建築模擬圖。北市住都提供
城心文祥公辦都市更新案，更新後建築模擬圖。北市住都提供

台北市住宅及都市更新中心（台北住都中心）28日正式公告「城心文祥公辦都市更新」招商案，將於4月7日舉辦招商說明會，提供潛在出資者了解案場條件與規範。

台北住都中心說明，本案基地位於台北市中正區核心地段，範圍涵蓋杭州南路一段、杭州南路一段111巷、杭州南路一段131巷及信義路二段17巷，總面積達922.54平方公尺。

住都中心指出，基地周邊環境單純，屬第三種住宅區，鄰近東門捷運站，交通便利，緊鄰信義路及仁愛路等主要幹道，南北通達無礙，生活機能完善，步行10分鐘內可達東門市場、永康商圈，教育資源豐富，臨近中正國中及東門國小，文化氛圍濃厚，近距中正紀念堂與國家兩廳院，適合打造優質宜居社區。

住都中心說，從2022年12月獲台北市政府核定為本案公辦都市更新案實施者以來，台北市住都中心與地主持續溝通，凝聚共識，確保住戶需求充分納入規劃。

據規劃，更新後預計興建地下4層、地上12層的住宅與社福設施大樓，總樓地板面積約1,800坪，低樓層將設置托嬰中心，提供完善社區配套，整體不動產價值預計達21.63億元。

台北住都中心指出，中心執行公辦都市更新近十年，已成功招商14案，累計引入投資金額約1,031億元，並持續優化招商與整合機制，今年預計推動6案招商，總投資金額可達190億元，期待吸引更多企業投入，共創雙贏。

本次招商說明會採網路報名方式，報名期限至4月2日中午12時止，詳情可至台北市住都中心官網查詢。

城心文祥公辦都市更新案基地位置。北市住都提供
城心文祥公辦都市更新案基地位置。北市住都提供

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