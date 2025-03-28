「台灣榮光」大阪世博行前巡迴展 在心之谷永續教育園區
「台日共丸台灣自己館」藝術策展團隊，集結台灣第一代前輩藝術家黃土水、陳澄波等藝術大師作品，即日起至4月6日於台中秋紅谷的心之谷永續教育園區藝文空間推出「台灣榮光」大阪世博行前巡迴展。
由民間發起「台日共丸」計畫，凸顯台灣無法設立國家館的國際困境，2025大阪世博會將於4月13日登場，10月12日閉幕。
這次展出作品由收藏家提供原件，包括黃土水、蒲添生雕塑、陳澄波、李仲生的畫作等，呈現台灣百年來藝術榮光，同時也呼應大阪世博《生命的光輝》主題。
台中市文化局副局長施純福勉勵大家一起集結資源，向世界展現文化實力。他也強調，盧秀燕市長將持續積極推動各項文化建設，讓文化活力更提升。
施純福還特別提到「童書之森・台中」計畫，將在2026年竣工，安藤忠雄希望在台灣建一座兒童圖書館的願望，即將在秋紅谷旁實現。
心之谷執行長文蓓蓓表示，「台灣榮光」不只是一次藝術展演，更是對台灣文化創意精神的致敬。很榮幸有機會共襄盛舉一起支持台日共丸前進大阪計畫，讓世界看見美麗台灣。
台日共丸三大計畫其一「台灣假期」發起人陳炳煌教授說，「台灣假期」是一張來自島嶼的邀請函。陳炳煌提到，目前全台已有超過100個團體響應「台日共丸」計畫。
「台日共丸台灣自己館」計畫由吳仁麟、林建華、蔣耀賢共同發起，前後構思一年多，屆時將在大阪世博呈現音樂、攝影展，並以去年獲頒「台南文化獎」的台灣文學大老張良澤為軸線，彰顯台灣文學史故事。
蔣耀賢說，台日共丸的丸也是「船」的意思，除象徵台日坐在同一艘船，台灣也要跟世界共丸，透過2025大阪世博開啟這個願景。
在大阪世博「自己館自己蓋」的木構架於展覽現場亮相，建築師林建華說，「台灣自己館」預計募集2,300支木構樑柱的協力打造方案，以每支1萬元的認養贊助，象徵2,300萬台灣人民的意志。木構造建築未來還可以循環利用，呼籲各界踴躍支持。
而「台日共丸」正是指台灣與日本同在一艘船，希望藉由這次策展活動，促進日本人來台旅遊。大阪世博會預計吸引3,000萬名全世界遊客到訪，台灣藝文能量前進大阪，屆時可行銷台灣，期盼吸收1％的世界友人來遊台灣。
國家文學園區協進會理事長鄭邦鎮教授表示，台灣1970年曾參加大阪世博會，這次民間用「台日共丸」概念，「台灣自己館」希望用台灣文學與世博展區內最大的木造建築相呼應，並展現台灣的文化實力。
文蓓蓓說，在心之谷以人為本、以自然為尊、以文化多樣性為依歸的永續教育園區，舉辦台灣榮光-藝術大師巡迴展，別具意義。歡迎每位來參觀的民眾都能走進心之所向、身之所往的靜心之地，沈浸在生態、文化、和生命三者共融的幸福情境。
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