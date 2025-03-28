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卓揆盼國內汽車業者強大 尋求國際市場機會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時被問及有關美國的汽車關稅問題。記者林俊良／攝影
卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時被問及有關美國的汽車關稅問題。記者林俊良／攝影

針對川普提出的汽車關稅，引發外界關注長期保護國內汽車產業政策是否改變，對此，行政院長卓榮泰28日表示，政院已經有經濟外交工作小組，也已做出相當多的研判分析以及因應，此外，也希望藉此機會公開對國內的汽車業者表達，「我們一定要自己能夠自立自強，能夠更圖強猛進」，同時開拓其他的國際市場，朝更科技、更多元、而且更親民的價錢，如此國內的人民會比較接受。

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時被問及有關美國的汽車關稅問題。卓榮泰回應，其實這一段時間以來，行政院已經有經濟外交工作小組，以及有關台美雙方關稅的台美經貿的專案小組，歷次的會議都做了相當多的研判分析，也做了一些因應，但是一定要等到有具體的政策出現的時候，才會針對國內的廠商就過去所研判分析的內容、資料，再做詳細調整。

卓榮泰認為這一次針對汽車的一個關稅，事實上台灣整部汽車外銷至美國的數量是沒有的，所以衝擊比較小，但是會不會連帶影響到其他的一些各種的垂直供應廠商、配合業者，政府要深刻的、持續的注意。

不過，卓榮泰也提到，希望藉此機會公開的表達，對國內的汽車業者說，「我們一定要自己能夠自立自強，能夠更圖強猛進，能夠追得上世界上好的汽車製造的水平，這樣我們才能夠不僅在國內市場穩定」，另外，也會看有沒有機會拓其他的國際市場，朝更科技、更多元、而且更親民的價錢這樣來進行的話，國內的人民會比較接受。

卓榮泰 美國 關稅

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