星宇航空擴充機隊 自購 A350客機

星宇航空（2646）3月28日公告，以自購方式取得1架A350客機。

星宇航空昨日也宣布，延續去年廣受好評的Snoopy主題航班，將於5月28日至12月31日隆重推出全新系列，此次將會是全航線都會主題機，除了洛杉磯以及即將開航安大略航線在回程時會是道奇隊主題航班。

有別於去年的航空繽紛元素，此次以宇宙藍及星光金為主要色調，共10多項備品換新設計，自旅客報到起即踏入花生漫畫世界，與Snoopy一起展開星際旅程。今年度主題航班航線更多、更廣，活動期程長達7個月，從暑假前一路到2025年底。

此外，星宇航空日前也與電動機車品牌Gogoro跨界合作，董事長張國煒深度參與聯名設計，全台首批限量200輛。

星宇航空2025年2月總營收34.05億元，年增19%；前2月營收達76.43億元，年增43%，單月及累計營收雙創同期新高。

星宇航空2024年稅後純益13.24億元、年增788%，每股純益0.53元；董事會日前也通過虧損撥補案，預計股東會承認通過後，累計虧損全數彌補完畢。

股價表現上，星宇航空近期遭外資連續調節11個交易日，股價也呈現下行走勢，26日收低0.56%、報26.75元，落於年線之下。