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房市冷…台中這1區仍火熱 北部建商2大案重壓布局

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞昕集團總裁姚連地（左）、亞昕集團董事長姚政岳（右）父子檔。記者趙容萱／攝影
亞昕集團總裁姚連地（左）、亞昕集團董事長姚政岳（右）父子檔。記者趙容萱／攝影

央行打炒房，房市冷，不過，台中市北屯區14期重劃區依舊火熱，建商重兵部署、砸重金蓋接待會館，北部上櫃建商亞昕集團看好台中房市，宣布今年將推動6大建案、總銷486億元布局，其中今年上半年就有2案在14期。

信義房屋中三區協理方浩銓說，台中最受期待的重劃區非14期莫屬，14期是近幾年開發規模最大，也是低密度、高綠覆蓋率的熱門重劃區，區段內有台中巨蛋、北屯運動中心、漢神洲際購物中心、「太子置地廣場」等重大建設，前景可期。

14期除了台中建商推案外，也吸引北部建商南下獵地布局，去年底北部建商華固建設砸重金在台中打造客戶服務中心啟用，並宣布投資100億元布局，重心就擺在14期。

亞昕集團董事長姚政岳說，台中市是全台第2大城，擁有優質生活環境與產業基礎，吸引大量移入人口。亞昕提前布局，展現對中台灣房市的高度信心。

姚政岳強調，台中房市利多，包括水湳經貿園區高速發展、高鐵特區崛起，捷運綠線通車，捷運藍線等緊密推動，加上台積電中科二期如火如荼進行中，房市剛性需求仍在，亞昕集團針對自住首購及換屋族，在好地段，推出二至三房產品。

姚政岳指出，亞昕集團今年將推動6大建案，目前確定推出三大建案，總銷金額達156億元，包括14期洲際段案、榮德段案，以及南屯五權西路案；另同步規畫北屯大連路案、水湳文商36案，以及科博館特區麻園頭段案。

姚政岳說明，亞昕集團2023年起積極布局台中，其中14期重兵部署，從「一緒」，到洲際段的「一沐」，再到仁平段的「一緻」，成功打開台中市場，今年上半年再推洲際段、榮德段，明年會陸續推案。

台中14期重劃區內的台中巨蛋去年3月動工，圖為台中巨蛋示意圖。圖／台中市政府提供
台中14期重劃區內的台中巨蛋去年3月動工，圖為台中巨蛋示意圖。圖／台中市政府提供

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