台北101、第一大天地插旗台中 帶動捷運宅熱銷

台中市積極推動「大眾運輸導向(TOD)」開發模式，結合商場、辦公、飯店等多元機能，加上捷運綠線正式通車、藍線即將動工的交通優勢，成功吸引如國泰、第一大國際、台北101等商業財團進駐，顯示業界高度看好台中軌道經濟發展潛力。

而百貨業者積極選擇捷運站周邊插旗，不僅帶動商業機能提升，周邊房市也因交通便利性大幅增加而水漲船高，帶動捷運站沿線房價屢創新高。

台北101與國泰人壽攜手進軍台中，共同打造全新城市地標「置地廣場-台中」，坐落位於台中核心區域，且鄰近捷運綠線市政府站，總樓地板面積4.7萬坪，投資金額初估45億元，預計2029年完工，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域，將為台中消費市場帶入新氣象

「D-ONE第一大天地」則選址烏日高鐵特區，緊鄰高鐵、台鐵、捷運三鐵共構交通樞紐，樓地板面積達18萬5,400坪，將是全台最大國際百貨購物中心，更將匯聚購物中心、國際金融商業大樓、國際多功能展示場、五星級酒店等多元業態於一身，商場預計2026年底完工。

除了大型商場，台中捷運聯開案也受矚目，冠德建設自2014年起已投資多個台中捷運土地開發案，包括已完工的「文華高中站」，及即將取得建造執照的「四維國小站」，顯示其對台中軌道經濟的高度信心。

而捷運綠線市政府站(G9-1)土地開發案，目前由冠德建設攜手中鹿開發取得開發權，總投資金額高達106.55億元，將興建地下7層、地上43層、樓高超過200公尺的開發大樓，打造台中首座生態捷運複合地標。

多個台中商業地標皆選擇進駐捷運沿線，凸顯軌道經濟引領未來發展趨勢，而這種集中於軌道交通樞紐的商業布局，同樣帶動周邊住宅市場升溫。

最新實價登錄揭露，去年919「金龍風暴」迄今，區內有捷運綠線通行的北屯區，扣除店面產品，大樓交易量仍達1,018筆，相當驚人。

其中，又以單元12和機捷特區的量價表現最為出色，坐落單元12南興公園旁、鄰近G3舊社站的「雙橡園2045」，自去年9月至今，已累積121筆交易，社區平均單價更達75.56萬元，寫下區域新高價。

「漢宇雲衍SKY VISION」集結公園、捷運、學區、商圈等多個區位優勢於一身，為耗時整合7年打造的27層樓高雙塔新案，不僅為注重居住品質的客群打造適居38至49坪純3至4房產品，基地距離台中捷運綠線G0北屯總站更是僅260公尺，為名符其實的「正捷運宅」，成功吸引具高度購買力的優質客層。

而除了北台中，南台中捷運宅市場也越來越受矚目，順天建設捷運豐樂公園站、文心秀泰商場旁推出的新案「MR.L」，具備區位優勢，個案近期詢問度高。

被業界喻為「城心耕耘者」的麗晨建設，第2季也將在八期推出「麗晨豐業段新案」，是八期近期少見較具規模的預售新案，該案將規劃2+1、3房產品；而北部建商亞昕集團（5213）先前更以總價13億元拿下捷運南屯站旁近600坪土地，換算每坪單價230萬元，創區段新高，近期也醞釀推案中。

敦璟開發經理蔡鴻霖指出，台中軌道經濟效應持續擴散，不僅帶動商業投資熱潮，也使捷運沿線住宅價值明顯攀升，特別是在「置地廣場 台中」以及「D-ONE第一大天地」陸續插旗後，將持續強化台中市的商業發展動能。