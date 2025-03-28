101大股東 伊藤忠持股減半

台北101昨（27）日發布公告，原本的大股東日本伊藤忠商事持股由32.14%減少至17.27%，減幅約一半。

伊藤忠釋股於14日確定由六大公股金融機構承接，以每股38.7元的價格，約為淨值的三倍，釋出伊藤忠商事持有台北101過半數持股，交易金額合計高達94.52億元，交易數約為24萬餘張，交易價格高於伊藤忠之前承接頂新持股的每股價格32.9元，投報率約17.6％，伊藤忠逾半數持股獲利出場。

此次伊藤忠賣部分持股予泛公股後，剩餘約半數持股動向，仍有待市場觀察。

台北101董事長賈永婕日前宣告投資45億元進軍「置地廣場 台中」，預計2029年完工後投入營運，市場推測，台北101股東結構的變動也是此案成功闖關的重要因素之一。

台北101於2024年的商場營業額突破230億元，穩居北台灣百貨第一、全台第二，觀景台來客數表現亮眼，去年超過150萬人次，獲利表現年年刷新歷史紀錄，去年稅後淨利達25.67億元，EPS 1.75元，擬配發股利每股現金1.57元。

六大公股金融機構承接伊藤忠釋出的股權後，持股最高的是兆豐金集團，金控加銀行都買到滿、合計持股10%，合庫銀持股比例則上升至5％、一銀5％、華南金（2880）5％、兆豐銀5％、彰銀3.5％、臺企銀3％。

伊藤忠的持股大幅縮減，依規定交割後其法人董事席位應自然解任。在公股金融機構大舉加碼後，泛公股持股比例從原先的52.08%躍升至約七成，成為絕對多數，日商對台北101的影響力也將減弱。業界分析，未來董事會決策將更為順利，讓台北101的經營主導權更加穩固。

根據先前台北101公開的十大股東資料，伊藤忠商社是單一最大股東，持股32.14%，其投資的台灣西松投資則佔5.02%，泛公股包括中央存保代管中聯信託持股、中華電信、證交所、兆豐金等公股金融機構，合計持有台北101超過52%。