歐都納50周年「攀越50·突破新極限」全新企業識別啟動

歐都納迎接創立50週年，特別舉辦「歐都納50周年晚會活動」，董事長程鯤宣布全新企業識別正式登場，全新的視覺設計去除了框架，簡化線條，象徵著歐都納帶給人們更加自由、不受拘束的體驗，進一步強化品牌價，貼近不同戶外、旅遊愛好者的需求。

歐都納希望透過分眾推薦「專業登山、樂遊戶外、都會休閒、水上活動」等四大分眾主題，提供消費者全方位的機能裝備，無論是極限挑戰者、露營玩家，還是熱愛戶外生活的都會族群，都能在歐都納找到最適合的產品。

程鯤同時宣示：「2031年成為亞洲最環保的戶外品牌」願景，結合創新科技、環保材料與綠色製程，打造更永續的戶外運動體驗。歐都納不僅專注於產品研發，更積極推動戶外活動與環境友善理念，與每一位熱愛探索的夥伴攜手並進，勇敢突破自我。

程鯤指出，歐都納ATUNAS自1975年創立以來，始終秉持專業、創新與以使用者為核心的理念，致力於打造最適合台灣及亞洲戶外環境的高品質裝備。

50年來，從台灣的海到世界的山，從專業登山到城市旅遊，歐都納不斷突破自我，憑藉專業的設計經驗與對細節的極致講究，為每一位戶外愛好者提供最可靠的裝備，讓探索自然的旅程更加安全、舒適。

而全新的SLOGAN，展現了歐都納的品牌價值「LIVE THE ADVENTURE活出自我，無限探索」，鼓勵每個人透過探索，不論是在戶外山林，還是城市旅行，發現更廣闊的世界，成為更好的自己，開啟屬於自己的旅程。

歐都納深耕戶外領域50年，致力推動戶外運動，鼓勵人們親近自然、探索世界。從台灣小百岳到世界七大洲最高峰，甚至挑戰8,000米巨峰，不斷突破自我、超越極限；從民國100年到現在，積極推廣「玩登小百岳」，讓更多人輕鬆走入山林，透過蒐集認證感受台灣之美。

歐都納不僅推廣登山文化，也連續舉辦15屆「無痕山林」活動，推廣愛護山林的登山理念，實踐環境永續。

在高海拔登山領域，籌組攀登隊完攀世界七大洲最高峰，推動8,000米巨峰攀登計畫，並透過「8000米同學會」傳承經驗與技術，培育年輕登山人才，讓台灣的登山實力在國際發光。

憑藉對戶外運動的熱愛與推廣，歐都納已連續10年榮獲「體育推手獎」，這不僅是對企業努力的肯定，更是持續推動戶外運動、提升台灣登山實力的動力。

在歐都納50週年晚會的現場，程鯤邀請長年支援並積極推動登山運動的各大登山協會與專業團體，以及成功挑戰世界七頂峰與8,000米級巨峰攀登計畫的勇敢隊員與幕後支援團隊，共同回顧這段輝煌的攀登歷程。

程鯤表示，他深知每一次登頂的榮耀背後，都離不開無數人的努力與奉獻，因此，藉此機會要向所有一路相伴的夥伴們表達最深的敬意與感謝，感謝大家與歐都納攜手並進，推動登山運動發展，讓夢想不斷攀登更高峰。

在環保永續領域，歐都納走在台灣戶外業界最前線，2023年率先推出全台首創的「零拋棄戶外紡織品生態圈示範循環體系」，並研發ALL LOVE歐愛循環衣，將織標、布標、拉鍊、鈕扣、車縫線及印刷油墨整合為單一材質，無須分檢分類，即可回收再製成新的服飾。

2025年進一步推出「ALL LOVE再生蚊瘋不動外套」，通過GRS全球回收標準認證，推動再生循環產品升級，讓每一件裝備都兼具機能與環保價值，讓探索自然的同時，也能守護這片美麗的土地。

歐都納在製造與供應鏈方面，長期優化生產流程，導入環保製程，降低碳排放與廢棄物產生，以實際行動落實綠色製造。