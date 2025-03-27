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投保中心對程泰提訴訟 請求解任董事職務

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

工具機大廠程泰（1583）27日發布重訊指出，接獲智慧財產及商業法院商業庭來函，投保中心依投保法相關規定對該公司董事長楊德華、董事楊德生提起解任董事職務訴訟。程泰方面則回應已委請律師研議評估進行後續處理方式，目前公司營運正常，對財務業務並無重大影響。

據了解，去年8月間，程泰和亞崴機電（1530）遭檢調單位至公司進行搜索調查；在此同時，宇隆（2233）發生同樣狀況，市場推測與董事會改選有關，一度引起業界關注。

而程泰去年財報亮眼，受惠於匯兌收益及業外轉投資收益，累計稅後純益12.55億元、年增76%，每股純益（EPS）達11.37元，獲利數字不但創歷史新高紀錄，更榮登工具機類股獲利王。而跨入今年，程泰接單明顯進一步升溫，在手訂單6億元。

工具機 程泰 財報

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