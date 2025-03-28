策略行銷／善用商務九宮格 改善引薦流程

在商務世界裡，如何讓他人主動為自己介紹生意？真正的關鍵在於能否簡單、清晰地介紹自己的業務，讓別人明確理解並願意幫忙轉介。許多人認為自己什麼都做了，但並未能獲得理想的引薦。根據觀察，主要有三個原因：大家不知道你能做到什麼，不知道你想要什麼，也不知道該如何幫你開口。

首先，讓他人清楚理解自己能提供什麼樣的服務。即便是相同的職業，專業領域卻千差萬別。真正讓人深入理解你的業務，還是需要透過一對一交流。因此，建議準備一份表格，包含目標、成就、興趣、人脈、技能，展示自己的客戶案例與合作對象。透過這些具體的案例分享，讓人快速理解你的專業與服務範圍，從而提升被引薦的機率。

其次，明確表達你的需求。在商業世界中，我們通常會設定幾層引薦，分為一般引薦、理想引薦與夢幻引薦。一般引薦是自己平時能夠輕易獲取的客戶，理想引薦是能夠持續轉介客戶給你，或是能與你合作共同開發市場的對象，而夢幻引薦則是可成為生涯代表作的重量級客戶。

然而，僅僅列出這三個層級並不足夠，還必須精確地讓他人知道你需要的具體對象。請求愈清楚、直白，夥伴才愈容易幫你轉介。

有句話說：「老天爺會把你想要的給你，當你要的很模糊，祂給的就很模糊；當你要的很具體，祂給的就很具體。」這句話套用在商務引薦上同樣適用。當你的需求具體、能夠讓夥伴清晰理解，他們才更容易為你找到合適的引薦對象。

最後，讓人知道如何介紹你。當有人願意引薦你時，若他們不知道如何表達，也會錯失機會。因此，建議事先準備好一段開啟對話的文字，當夥伴願意幫你轉介時，他只需要複製貼上這段文字給潛在客戶，對方有興趣後，直接拉群進一步洽談，這樣能大幅提高轉介紹的效率，轉介紹成功率也會顯著提升。

根據我長年擔任商務組織導師的經驗，我發現許多成員雖然願意學習引薦技巧，但仍然缺乏一個清晰的架構來整理自己的商務模式。因此，我結合商務引薦的邏輯，設計出商務九宮格，並透過實體聚會的分享，幫助許多人釐清自己的商務定位。

這個九宮格不僅包括三層引薦的概念，還涵蓋開啟對話的技巧，能夠系統化地規劃自己的引薦策略。

九宮格思考法的重點在於邏輯，不同的邏輯會帶來不同的結果。而商務九宮格的核心在於：中間核心圈的八格內容，寫的是會讓你賺錢的，還是會讓你花錢的？這是一個檢視自己商務模式的有效方式。如果你的九宮格內容更多地在規劃花錢而非賺錢，那麼你的引薦策略可能需要調整。

在商業市場裡，成功的關鍵是讓別人更容易幫助你。因此，移除以下三個障礙至關重要。第一，讓別人清楚知道你能做什麼。第二，明確告訴別人你需要什麼樣的引薦。第三，提供簡單有效的方式，讓夥伴幫你開口。

生意是自己的，不能指望別人替你成交，只有當自己準備完善，夥伴才能更容易為你帶來理想的商機。透過商務九宮格的系統化規劃，能夠持續優化引薦流程，讓機會源源不絕地進來。