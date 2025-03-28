友善環境 創造卓越／建立永續風險管理體系

為了有效導入IFRS永續揭露準則，建議企業可以採取以下措施：

一、確保企業高層支持與資源投入

IFRS永續揭露準則對企業內部所有部門來說都是新的議題，並涉及企業對外部環境的預期及內部經營管理決策，不僅僅是編製報告書的工作，因此無論是定義導入計劃的專案小組或未來的權責分工，都需要企業高層充分討論並透過由上而下（Top-Down）的模式，提供必要的資源和政策支持才能夠事半功倍完成導入。

另外為避免永續相關工作疊床架屋，也建議企業可藉由導入IFRS永續揭露準則，於內部重新討論永續相關策略與推動實務之必要調整與整合，將投資人觀點之考量、永續風險與機會之鑑別整合至企業的永續發展策略脈絡中。

二、優化跨部門資訊流程與內控機制

民國113年4月金管會修正發布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，要求上市櫃公司將永續資訊管理納入內部控制制度，這是為了強化現行企業在官網、永續報告書、新聞稿等處所揭露之永續相關資訊的品質，以利後續資訊的應用。而隨著接下來IFRS導入工作的進行，相關內控制度的涵蓋範圍也須包含未來於年報專章所揭露的IFRS永續資訊，證交所與櫃買中心於2024年7月公告的導入計畫範例，也期待企業在導入IFRS永續揭露準則的過程中持續調整相關內部控制作業流程。

為了符合未來揭露的時程及永續資訊內控制度之調整，於IFRS永續揭露準則導入的過程中，建議企業在鑑別完永續風險與機會並定義出須揭露的財務與非財務資訊後，依資訊流重新設計資料蒐集與揭露流程，以提高未來資料蒐集與彙整的效率並降低錯誤，這也是導入計劃工作項目2-5「修正調整公司流程、財務及非財務報導流程、資訊系統、供應鏈管理流程、內部控制，及各部門日常營運等作業」的工作重點。

例如，企業將產品低碳轉型訴求列為關鍵永續風險，現在或未來可能持續汰換老舊高碳排的機器設備、導入新設備或技術降低製程能耗，相較於報導期間結束後發放Excel或word檔給各單位填寫資訊並進行彙整，調整相關採購文件、流程、入帳作業、會計科目與固定資產目錄之管理等流程，可能更有助於未來撈取相關揭露所需之資訊並建立控制點。

IFRS永續揭露準則的發布與推動，勢必為企業帶來不小的焦慮與負擔。建議企業可以將此準則的導入，視為重新檢視企業內控與風險管理流程的機會，作為永續策略聚焦的工具之一，以建立更完整的永續風險管理體系，同時強化企業面對新興風險的營運韌性，這些未來都將有助於企業掌握並回應投資人訴求。

此外，永續相關趨勢與法規日新月異，建議企業應持續投入資源招募、培養永續人才，加強高階主管與各單部門對永續相關準則法規解讀能力，考量導入新工具與技術提升，確保全體員工理解和支持企業永續發展目標，且具備因應相關政策調整與永續風險的適當技能與專業能力，才能夠在快速演變的政策環境與利害關係人訴求中，有效率地因應各項要求。