智慧經營／台灣產物保險行銷長朱文金 誠信、共利 溝通共贏

擁有27年產險資歷，台灣產物保險（2832）行銷長朱文金透露，長期以來的經營管理心法是「二基礎、一做法」。其中，二基礎是在面對客戶時，秉持「誠信」、信守承諾，言行一致，絕不弄虛作假；與通路夥伴合作時，遵循「共利」基礎，力求為雙方創造更大利益，避免任何對一方不利的行為。

真誠交流 解決問題

這些基礎的建立，離不開一做法：「持續溝通」，唯有透過真誠的交流，才能有效解決誤會與問題，促使合作共贏。

朱文金說，在職業生涯中，最讓他印象深刻的管理經歷，便是培養同仁的職務輪調與跨領域學習。正如艋舺電影中的經典台詞：「風往哪個方向吹，草就往哪個方向倒」，年輕時，他也曾認為自己是「風」，卻在職場中遭遇無數的挑戰與挫折，最終明白到，自己與他人並非孤立的存在。

朱文金曾因公司的人才斷層，獲得跨界學習的機會，從產險的報價、查勘、核保到理賠的每一個環節，都有深入參與，這些經歷讓他對各險種的管理流程有了全方位的理解，也逐步塑造出專業的態度。

然而，當他以為自己已經在某些領域達到頂峰時，卻因「固守己見」而忽略與他人合作的重要性，他說，這種狹隘的工作態度，讓他成為同仁和上級口中的「阻礙」，成為業績下滑的原因之一。

這段經歷讓他學習到，成功的跨界學習並不僅是專業知識的拓展，更是建立良好人際互動和人脈的過程，若只固守某一領域的「DNA」，無法靈活調整思維和態度，則無法促進與他人的共同成長。

在高階經理人的角色中，壓力是一種常態。身處產險市場，每天都面臨意想不到的挑戰，從客戶的抱怨到整體運營的衝擊，無不影響到保戶的權益和同仁的生計，不過，一路走來秉持著「面對他、處理他、放下他」的原則，將每一項挑戰視為成長的契機。

跨界學習 拓展視野

朱文金分享人生座右銘，是「看懂、看開、但千萬別看破」。職場上常會面對現實與夢想的差距，他曾經因為沒有證照、英文不好而被質疑，甚至在升遷過程中遭遇挫折。

但他認為，保持高情商、積極態度，逐步克服挑戰，通過努力考取各項專業證照，並在國際間拓展視野，這些經歷讓他養成良好的工作習慣，並學會如何在最短的時間內接受新知識，掌握事物的內部規律。

2024年，朱文金回到校園，繼續追尋自我改變的夢想，他說，他的第一個夢想是從「I型人才」轉型為「T型人才」，既能在專業領域深耕，又能跨足其他領域，從而為公司帶來創新與執行力。

第二個夢想是提升領導統御力、溝通影響力及品德操守，增強接班人核心能力；第三個夢想則是學習更多領域的知識與發展，與公司及同仁共同走在更精準的經營路上。因為他相信，唯有透過不斷自我轉型，才能在事業與人生中實現更高的成就。