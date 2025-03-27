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抗碳費挑戰！上洋攜手三菱重工 推空調節能整合方案

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
上洋與三菱重工攜手參與亞太永續博覽會，共同推廣環保冷媒應用技術、低能耗設計及系統整合上的成果及解方。上洋提供。
上洋與三菱重工攜手參與亞太永續博覽會，共同推廣環保冷媒應用技術、低能耗設計及系統整合上的成果及解方。上洋提供。

隨著全球對ESG議題的重視，台灣亦將「2050淨零排放」設為目標，並且從2025元旦起正式徵收碳費，邁入碳定價時代。台灣空調及商用洗衣代理領導廠商上洋（6728）攜手日本三菱重工空調，針對台灣逐步推進的永續發展與碳排放規範，為企業主提供量身訂製的高效節能空調解決方案，能在提升能源效率的同時，有效降低碳排放，達成永續經營目標，邁向綠色未來。

上洋與三菱重工原廠保持長期且緊密的夥伴關係，三菱重工在環保冷媒應用技術、低能耗設計及系統整合上的深厚研發能力深受國際肯定，目前在全球已累積許多指標性實績，2025即將在日本大阪舉辦的世界博覽會，也將採用由三菱重工取得的專利，利用天然可再生能源地下水層與冰水機結合的空調應用系統。

上洋持續積極引進多款創新環保高效的三菱重工空調產品，例如：新型採用GWP（全球暖化潛勢）極低的HFO-1234yf環保冷媒的冰水機，或是採用CO2天然冷媒、利用空氣中熱能轉換為熱水的技術的熱泵熱水器Q-ton，皆能顯著降低因空調冷媒使用而造成的溫室氣體排放。此外，冰水機具備能源效率高與品質穩定的特性，不僅能幫助用戶有效降低運轉成本，還能結合再生能源系統，實現更高效的節能減排效果，減輕環境負擔。

無論是對於需降低建築能耗的大型商用建築，還是對溫控準確度要求極高的科技產業，上洋均能提供精準的空調系統規劃，以2024年上洋為企業主進行的空調汰舊換新專案為例，已成功幫助多家企業減少20% 以上的碳排放量，在以「促進碳排減量而非費用課徵」為出發點的碳費政策上，為客戶規劃符合指定目標的自主碳排放減量計畫，進而取得優惠費率。

上洋總經理吳國華進一步表示：「環境保護與永續並非口號，台灣自家團隊除空調專業，也深諳永續與碳費（稅）相關規範，能夠從空調整合規劃、系統施工到售後服務，為客戶提供在地化的即時服務與國際化的優質產品，從企業客戶透過空調設備升級的成果來看，這是能夠明確且有效達成提升能源效率、減碳排的解決方案。」

除協助客戶進行環保綠化，上洋高雄新辦公室也採用三菱重工空調產品，並投入綠建築認證申請，為自家代理產品背書，除協助客戶上洋從自身企業開始與社會環境一同邁向「綠色永續、淨零排放」的多贏願景。

三菱 環保 碳排放

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