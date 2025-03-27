泰福生技完成董事會改組 保瑞集團盛保熙出任新董座

泰福-KY（6541）27日宣布完成董監改選，董事於臨時股東會後的董事會中，推選保瑞集團（6472）董事長盛保熙為泰福生技董事長。

泰福董事會新組成包括保瑞集團四席（含二席保瑞提名之獨董）、潤泰集團三席（含二席潤泰提名之獨董）、Delos Capital Fund代表人陳林正一席、創辦人趙宇天一席組成。

盛保熙表示，隨著大分子製程技術佈建完成，搭配無菌針劑充填廠，泰福已建立起完整的一站式（end-to-end）製造能力。特別是在生技新藥開發的早期階段，能提供高度靈活且以客戶為中心的服務，是公司與客戶攜手成長的重要優勢。

目前全球通過美國FDA查廠、具備商業化大分子量產能力的產能仍屬稀缺，泰福在美國聖地牙哥的cGMP廠正是其中之一。在當前政治與貿易風險升溫的敏感時刻，這項優勢將使泰福成為國際生技客戶的戰略夥伴。

本次改選泰福生技執行長Stephen Lam亦進入董事會，他表示，自1月20日與保瑞集團正式合併完成後，泰福積極整合原保瑞生技與泰福生技的資源，並承襲在CDMO市場已有成功經驗的Bora Biologics這個品牌，初步已見到正向發展，第1季的CDMO 客戶需求提案(Request For Proposal)超過10個、並有多個後期商業量產的業務詢問，創下新高。

另外，整合後的Bora Biologics CDMO能量已跨入多特異性免疫檢查點T細胞銜接抗體(multi-specific)等新型態抗體pre-IND階段開發，而抗體藥物複合體(Antibody-Drug Conjugates, ADC) 技術平台也在竹北廠完成擴建後逐步完善。

Stephen Lam說，我們相信泰福生技將能運用保瑞集團的全球資源、更積極有效地回應產業需求的變化；在美國本土的商業量產產能炙手可熱的關鍵時期，泰福將攜手為客戶在生物製劑開發中提供獨一無二的支持服務與創新動能。