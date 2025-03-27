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左營、三民、楠梓三區登高雄去年最賣兩房熱區 專家：三關鍵掀熱賣

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
高雄房市示意圖。記者游智文攝影
高雄房市示意圖。記者游智文攝影

根據實價登錄中古屋交易資料，盤點高雄市2024年兩房中古屋的5大熱門交易行政區，前三名年交易量皆突破500件。其中「左營區」三鐵共構交通便利，首購族紛紛搶入，位居兩房交易量榜首；「三民區」因地理位置優秀，銜接南北高雄、具高鐵延伸議題，兩房交易量居次；「楠梓區」則受到台積電（2330）進駐帶動，兩房交易量位居第三。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，交通、地段、科學園區是三大區熱銷關鍵。

「左營區」2024年兩房成交量達585件 位居高雄市第一

永義房屋高雄裕誠自由加盟店東李玟頡表示，左營區最大特色在於目前擁有高雄唯一台鐵、高鐵、捷運三鐵共構的車站，交通便利性上明顯優於其他區域，加上鄰近高雄近年最夯的農十六重劃區，周遭百貨公司、商辦大樓林立，不僅提供就業機會、生活機能也大幅提升。加上目前許多大型開發案也持續推動，擁有大量未開發土地的左營區，未來潛力備受矚目。

李玟頡指出，左營區不只是兩房中古屋熱銷，連興建中的預售屋也有近半比例是兩房案件，顯見市場對於低總價兩房物件的熱愛。

李玟頡表示，目前兩房物件總價約700萬元到1,100萬元之間，對於首購、小家庭算是較能夠負擔的價格。此外，也有科技園區的工程師會選擇離園區較遠的左營區購屋，以較長的通勤時間換取生活機能。長期來看，受惠於首購、小家庭、上班族的住宅需求，左營區兩房交易量持續看好。

「三民區」地理優勢得天獨厚 未來發展潛力大

位居南北高雄銜接區域的「三民區」，去年兩房交易量達557件，位居第二。有巢氏房屋鼎山家樂福加盟店東王傳志說明，三民區位居高雄中心，銜接早期發展的南高雄、與近年開發火熱的北高雄，同時享有老商圈的生活優勢，又能快速抵達百貨公司、巨蛋等大型建設，地理優勢得天獨厚。

此外，高雄車站的鐵路地下化工程接近完工，地上商場的開發案、加上高鐵延伸計畫將通過高雄車站，形成三鐵共構，區域活化會更加明顯，未來發展潛力相當強大。

王傳志補充，目前三民區兩房中古屋屋齡介於5到10年，總價在850萬到1,100萬元之間，每坪平均單價落在30萬元左右，相比於一河之隔凹子底區域的4字頭房價，三民區的親民許多。

王傳志分析，尤其受到高雄車站未來利多影響，鄰近車站的中都重劃區也不斷推出兩房建案，鎖定首購族、小家庭。有鑒於房屋建造成本持續攀升，加上兩房產品需求量大，三民區已出現購屋族群提前卡位置產。

台積電加持 「楠梓區」租屋市場火熱

高雄近年最火熱的產業議題非台積電進駐莫屬，它也帶動「楠梓區」兩房交易量達539件，位居高雄第三。

永慶不動產楠梓莒光加盟店東廖昭淦解釋，楠梓區不僅有台積電進駐的議題發酵，且當地有三間大學、楠梓科技產業園區，龐大的求學、就業族群，不僅房屋買盤強勁，連租屋市場也相當火熱。在看好台積電及上下游廠商進駐的影響下，建商在當地持續推出兩房新建案。

廖昭淦指出，自台積電設廠消息傳出後，明顯助漲楠梓區的房市，目前兩房物件總價約在700萬元到900萬元之間，不僅對於科技業員工負擔小，當地產業園區的上班族也能負擔，因此需求量相當大。

此外，廖昭淦表示，建商考量到此區購屋者以小家庭、首購族為主，因此積極推出總價1千萬元內的物件，低總價也吸引投資出租的客群入場，在學生、就業人口支撐下，租屋需求也相當旺盛。

建商鎖定年輕族群主打低總價兩房

綜觀高雄市2024年兩房中古屋的五大熱門交易行政區，主要以北高雄為主，且屋齡較新、多為近年新蓋建案。永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，受到發展重心北移、台積電影響，近年建商多把目光聚焦在北高雄，且產品鎖定年輕族群，主打負擔較小的低總價兩房為主，對於先求有再求好的換屋族相當有吸引力。

陳金萍提醒，兩房室內空間較小，較適合短期內家庭成員沒有太大變動的族群，並做好空間規劃；建議民眾購屋前要審視財務狀況，也要思考居住人數的變動，方能做出明智的購屋決策。

據實價登錄中古屋交易資料，盤點高雄市2024年兩房中古屋的5大熱門交易行政區，前三名年交易量皆突破500件。其中「左營區」三鐵共構交通便利，首購族紛紛搶入，位居兩房交易量榜首；「三民區」因地理位置優秀，銜接南北高雄、具高鐵延伸議題，兩房交易量居次；「楠梓區」則受到台積電進駐帶動，兩房交易量位居第三。永慶房產集團提供
據實價登錄中古屋交易資料，盤點高雄市2024年兩房中古屋的5大熱門交易行政區，前三名年交易量皆突破500件。其中「左營區」三鐵共構交通便利，首購族紛紛搶入，位居兩房交易量榜首；「三民區」因地理位置優秀，銜接南北高雄、具高鐵延伸議題，兩房交易量居次；「楠梓區」則受到台積電進駐帶動，兩房交易量位居第三。永慶房產集團提供

台積電 建商 建案 租屋

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