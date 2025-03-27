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首季商用不動產成交量177億元、寫五年同期次低 建商卻買爆500億元地

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣不動產市場自去年第3季，銀行不動產放貸滿水位以及央行祭出的第七波性信用管制以來，買方信心受到影響。圖／AI生成
台灣不動產市場自去年第3季，銀行不動產放貸滿水位以及央行祭出的第七波性信用管制以來，買方信心受到影響。圖／AI生成

台灣不動產市場自去年第3季，銀行不動產放貸滿水位以及央行祭出的第七波性信用管制以來，買方信心受到影響，根據第一太平戴維斯統計，第1季大型商用不動產成交金額(單筆3億元以上)為177億元，年減率58%，規模較去年同期腰斬，季減率38%，為過往5年次低的首季交易規模。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，相較於市場最低迷時期，每季成交規模不到百億元市況相比，今年商用不動產市場買氣仍有支撐。

土地市場在大型上市櫃建商的購地動能推升下，第1季交易金額達到508億元，年增率與季增率分別為18%與33%，大型建商布局意味濃厚。

丁玟甄指出，首季自用型買方扮演商用不動產市場主力，占本季交易量達94%，投資比重進一步縮小為6%。科技業仍為商用不動產最大買方，單季投入金額達103億元，貢獻總交易量的58%，並以購置自用廠房與廠辦為主。

首季最矚目交易案為台灣美光記憶體以30.5億元購入友達中科廠房，這是繼去年以超過80億元在台中與台南購置廠房以來，外商半導體大廠再次深化擴大在台布局。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，國內經濟穩定發展的基礎下，雖然銀行貸款緊縮對於自用型或投資型的買方皆造成影響，但以科技業自用需求為主力的商用不動產，衝擊程度相對較低。除了科技業在過往幾年的良好經營累積充足資金，銀行對於實質投資的放貸意願則是另一優勢。

另外，黃瑞楠指出，美國川普總統上任以來提出的對等關稅政策，以及台積電擴大赴美設廠等議題，考量政策發展方向難以預測，預期短期內國內科技業在台布局策略仍會持續進行，支撐國內工業廠房與廠辦的需求，工業不動產仍是今年的交易主力。

建商 戴維斯 科技業

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