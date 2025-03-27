銀行雨天收傘 3月消費者購屋信心創55個月新低

國立中央大學台灣經濟發展研究中心發佈最新消費者信心指數(CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，2025年3月的調查結果為99.56點，較上月的100.28下降0.72點，購屋信心不僅落入低於100的悲觀區間，且指標創下近55個月新低紀錄。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴分析，自從去年9月央行實施第七波信用管制後，消費者信心就呈現下滑趨勢，雖然年初因年終獎金進帳、軍公教加薪、房貸水位稍降，使1、2月的指數微幅反彈，然而3月先有台積電（2330）宣布將增加赴美投資，引發國人對台積電在台布局的疑慮。

周鶴鳴表示，之後接著又傳出部分行庫放貸內控趨嚴；且央行理監事會議雖無第八波管制，卻強調將持續進行專案金檢，去槓桿化的態度仍積極。

周鶴鳴強調，在訊息面的多方干擾下，房市觀望心態更趨濃烈，導致3月消費者信心指數寫下近55個月的低點。

周鶴鳴指出，在大環境仍處於緊縮格局下，當前房市不僅貸款成數低，融資成本也較過往明顯提高，根據央行公布的資料，現今不動產放款的平均利率幾乎都超過2.5%，買家不但要準備更多的自備款，每月繳款金額也因利率提高而加壓，若收入沒有顯著成長，民眾的購屋意願恐怕還會在低檔徘徊一陣子。

周鶴鳴表示，而總體經濟市場也會受美國總統川普的施政牽動，不確定性較高，因此2025年房市可說是鴨子划水，銷路推進緩慢，價格也將盤整。