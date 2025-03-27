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川普祭汽車關稅 台灣車廠續關注、零配件業在美擴廠

中央社／ 台北27日電
美國總統川普今天宣布4月2日對進口汽車徵收25%關稅，包括和泰車、裕隆、中華車等業者表示，關稅議題複雜嚴肅，持續觀察變化。圖為示意圖。(Pexels)
美國總統川普今天宣布4月2日對進口汽車徵收25%關稅，包括和泰車、裕隆、中華車等業者表示，關稅議題複雜嚴肅，持續觀察變化。圖為示意圖。(Pexels)

美國總統川普今天宣布4月2日對進口汽車徵收25%關稅，包括和泰車裕隆中華車等業者表示，關稅議題複雜嚴肅，持續觀察變化。在汽車零配件方面，產業人士分析，部分台廠採取關稅或運費由買方負責（FOB）交易模式，關稅影響有限，反而有利AM件出貨。

川普（Donald Trump）今天宣布，將對所有在外國製造、進口到美國的車輛徵收25%關稅，也包含在海外組裝後再運回美國銷售的美國品牌汽車，政策將於4月2日生效，目的促使汽車製造業回流美國。

新一輪關稅將適用在外國製造的汽車、輕型卡車，以及引擎、傳動裝置等特定汽車零配件。適用美墨加貿易協定的汽車零配件將繼續享有關稅豁免，直到相關部門制定針對非美生產零配件徵收關稅的程序。

對於美國加徵汽車關稅政策影響，和泰車今天上午接受記者詢問表示，相關議題仍持續變動中，並非單一企業可影響，關稅議題複雜嚴肅，需要多邊談判，和泰車持續觀察關稅議題變化及全球貿易動向。

裕隆總經理許國興26日在法人說明會中指出，裕隆在台灣車廠業界相對具有生產韌性，持續生產能量，汽車進口關稅議題與美國政策相互影響，裕隆持續觀察。

中華車發言人暨副總經理錢經武26日表示，汽車進口關稅議題，中華車會配合政府研擬對策，未來會持續溝通，希望相關議題朝向好的方向發展。

產業人士上午接受記者電訪分析，台灣僅有少數整車和小客車出口至美國，主要是沙灘車出口，川普加徵汽車關稅對台灣影響有限。

至於美國當地汽車市場，產業人士指出，約有46%比例新車款來自進口，川普對外國銷美整車加徵關稅，將促使美國進口車售價提高，但美國本土車廠可能受惠。長期來看，非美系的國外車廠極可能在美設立更多生產基地，儘管可避開關稅，但營運成本也會跟著增加。

觀察汽車零配件，關稅或運費是否由買方負責（Free On Board, FOB）成為關鍵。產業人士分析，台灣部分車用售後維修市場件（AM）或車用動力和安全件廠商，外銷報價採用FOB模式，關稅、運費和其他費用由買方客戶負擔，因此關稅變數影響有限。

此外，川普加徵整車或零配件關稅，可能帶動相關售價上揚，間接增加通膨壓力。產業人士指出，關稅提高後的成本可能轉嫁給消費者，考量成本因素，車主將會擴大使用AM件，加上北美保險公司擴大採用需通過CAPA（Certified Automotive Parts Association）認證的AM件產品做為賠付，關稅變數反而有利車用零配件台廠出貨。

根據東陽年報資料分析，台灣AM零件外銷市場區域以北美及歐洲為主，美國是台灣AM零件最大出口市場，美國汽車投保率高達近9成，碰撞維修費用多由產險公司給付，因此產險公司也是台灣AM零件的最大客戶。

東陽說明，近年由於供應鏈短缺問題，原廠OEM零件供應斷鏈缺料，美國車主出險維修大塞車，待料時間大幅拉長，美國產險公司State Farm從2022年起，以AM零件賠付措施陸續擴及各州，也增加開放各品項。

東陽今天指出，美國廠已設立30多年，從2017年起持續擴廠和移模，今年更加大擴充美國廠規模。

汽車傳動系統製造廠和大表示，美國新墨西哥州廠興建計畫持續研擬中，繼續觀察美國關稅政策動向。

車燈大廠堤維西美國底特律投資建廠進度按照計畫進行，預計2026年底進入量產，主要是取得品牌車廠客戶訂單、因應客戶實際需要。

堤維西重申，在底特律投資建廠，屬於集團全球布局的一環，早在川普上任前就已率先規劃，持續推動車燈產品的CAPA認證。

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