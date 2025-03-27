快訊

全球首例！義大利頁報發行AI報紙 挑戰新聞倫理掀業界疑慮

台中砍人案…涉案者竟是2萬人追蹤網紅「夢戈」 殺人未遂送辦

警犬值勤中「被正妹煞到」愣原地流口水 領犬員尬爆狂拉牽繩：快走啦好丟臉

104 ESG x HR 方案助編永續報告書 最快半天完成報告

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

ESG已成為現今企業不可忽視的重要課題，今年起所有上市櫃公司均須依照金管會規範繳交永續報告書，針對企業的營運治理、社會責任、友善環境等進行全面資訊揭露。一零四科技（3130）旗下104人資學院的人資系統HR Max推出ESG x HR方案，擁有ESG人資指標、視覺化儀表板、自訂報表功能、歷史數據保存四大核心功能，至少提供7大面向共30種人資數據，協助企業人資快速地完成報告書所需數據，過去需耗時1~2週，現在最快半天內即可完成。

全球企業對永續發展的關注加深，供應鏈也開始要求企業揭露ESG相關營運成果。104人資學院近年觀察到現代人資已從傳統的行政支援角色，逐漸轉變為企業永續發展的核心推動者，包含將ESG理念融入企業文化，優化員工福利，制定多元共融及人才發展政策，並強化雇主品牌等，這些都直接影響企業形象與人才競爭力。

104人資學院數位人資產品處處長張詩音指出，企業實踐ESG不只增進自身在環境保護(E，Environmental)、公司治理(G，Governance)等硬實力，也更關注社會責任(S，Social)的軟實力，尤其員工及人才的永續發展，有越來越多的政策和行動。

張詩音說明，員工及人才的數據資料相當繁雜，104人資學院和企業協作過程中，發現人資在編製永續報告書時，普遍面臨資料分散且格式不一、手動計算容易出錯、歷史資料難以追蹤、以及資料安全與個資風險等四大難題。104人資學院推出「104 ESG x HR永續方案」，協助企業人資快速完成編製永續報告書所需數據，這項方案具備四大核心功能，包括ESG人資指標、視覺化儀表板、自訂報表功能、歷史數據保存「104 ESG x HR永續方案」至少提供7大面向，共30種人資數據，大幅縮短企業人資的整理時間，過去需耗時1~2週，現在最快半天內即可完成，不僅提升數據準確度，也提升效率，即時掌握員工多元化指標、流動率變化等資訊。

ESG

延伸閱讀

影／貨車升降尾門釀意外 藍委呼籲交通部研議改善方案

深夜收面試通知！網友質疑「太奴」不想去 人資同行曝原因

2024年低內扣費用ETF的含息總報酬比較！雨果：006208表現最亮眼市值型ETF

00919月配版本？00961兼顧「高息」與「成長」多項指標上超越老前輩

相關新聞

川普祭汽車關稅 台灣車廠續關注、零配件業在美擴廠

美國總統川普今天宣布4月2日對進口汽車徵收25%關稅，包括和泰車、裕隆、中華車等業者表示，關稅議題複雜嚴肅，持續觀察變化...

高雄駁二816萬觀光人潮加持 「滙埕」建案抗跌受矚目

高雄駁二特區去年吸引816萬觀光人潮，穩居高雄景點首位，龐大人流量創造商機，附近景觀輕豪宅「滙埕」具抗跌性潛力強，訴求「...

房價下跌將加速？3月購屋信心創55個月新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」，2025年3月的調查結果為99.56點，...

誰家遺產忘了？新北2299人逾期未辦理繼承登記不動產

新北市公告114年度逾期未辦理繼承登記不動產，統計今年度公告被繼承人計2,299人、土地11,617筆、建物計983棟，...

台北101插旗台中捷運藍綠線交會點 商圈是否轉移受關注

央行去年祭出第7波選擇性信用管制後，全國房市進入冷靜期，不過，據台中市房地產業者觀察，房市拜重大交通建設挹注之賜，房價基...

去年第4季暴風圈逆勢推案結果曝 住展：苦酒滿杯

住展雜誌彙整去年第四季公開新案資訊，雙北一共進場51個住宅預售案，到目前為止，統計建商臉書粉絲團公布資訊，僅北市松山區「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。