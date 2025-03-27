104 ESG x HR 方案助編永續報告書 最快半天完成報告

ESG已成為現今企業不可忽視的重要課題，今年起所有上市櫃公司均須依照金管會規範繳交永續報告書，針對企業的營運治理、社會責任、友善環境等進行全面資訊揭露。一零四科技（3130）旗下104人資學院的人資系統HR Max推出ESG x HR方案，擁有ESG人資指標、視覺化儀表板、自訂報表功能、歷史數據保存四大核心功能，至少提供7大面向共30種人資數據，協助企業人資快速地完成報告書所需數據，過去需耗時1~2週，現在最快半天內即可完成。

全球企業對永續發展的關注加深，供應鏈也開始要求企業揭露ESG相關營運成果。104人資學院近年觀察到現代人資已從傳統的行政支援角色，逐漸轉變為企業永續發展的核心推動者，包含將ESG理念融入企業文化，優化員工福利，制定多元共融及人才發展政策，並強化雇主品牌等，這些都直接影響企業形象與人才競爭力。

104人資學院數位人資產品處處長張詩音指出，企業實踐ESG不只增進自身在環境保護(E，Environmental)、公司治理(G，Governance)等硬實力，也更關注社會責任(S，Social)的軟實力，尤其員工及人才的永續發展，有越來越多的政策和行動。

張詩音說明，員工及人才的數據資料相當繁雜，104人資學院和企業協作過程中，發現人資在編製永續報告書時，普遍面臨資料分散且格式不一、手動計算容易出錯、歷史資料難以追蹤、以及資料安全與個資風險等四大難題。104人資學院推出「104 ESG x HR永續方案」，協助企業人資快速完成編製永續報告書所需數據，這項方案具備四大核心功能，包括ESG人資指標、視覺化儀表板、自訂報表功能、歷史數據保存「104 ESG x HR永續方案」至少提供7大面向，共30種人資數據，大幅縮短企業人資的整理時間，過去需耗時1~2週，現在最快半天內即可完成，不僅提升數據準確度，也提升效率，即時掌握員工多元化指標、流動率變化等資訊。