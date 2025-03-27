快訊

全球首例！義大利頁報發行AI報紙 挑戰新聞倫理掀業界疑慮

台中砍人案…涉案者竟是2萬人追蹤網紅「夢戈」 殺人未遂送辦

警犬值勤中「被正妹煞到」愣原地流口水 領犬員尬爆狂拉牽繩：快走啦好丟臉

行競與太電攜手 合作開發推廣釩鋰混合儲能技術

中央社／ 台北27日電

台灣電池新創公司行競科技，與國內老牌電纜業者太平洋電線電纜（簡稱太電）今天宣布攜手合作，雙方將共同開發並推廣新的釩鋰混合儲能系統。

行競科技表示，釩液流電池具有長效穩定特色，浸沒式冷卻鋰電池則備高效快速響應的優點，新的釩鋰混合儲能系統希望結合兩者優勢，打造兼具安全性、靈活性與耐用性的全新儲能技術。

行競科技說明，太電是國內老牌的電線電纜供應商，發展釩液流儲能技術多時，其釩液流電池技術採用水性電解液，具備不燃性與長達20年以上的壽命，國際上已成功應用於風能、太陽能儲能整合，及大型電網級儲能案場。

行競科技主打浸沒式冷卻鋰電池技術，已成功應用在挪威的移動充電站及台灣風電儲能案場。

此次雙方合作，共同開發打造釩鋰混合儲能系統，其中太電的釩電池負責長時間穩定供能，行競的鋰電池則在高峰負載時迅速應對，提供即時電力輸出。兩者技術互補，使釩鋰混合儲能系統兼具長壽命與高安全性，不僅能夠運行數十年，降低系統更換成本，還透過使用水系電解液與浸沒冷卻技術提升系統安全性，可有效將瞬間產生熱量導出以防止熱失控。

除了技術上的開發合作，行競與太電擬針對新的釩鋰混合儲能系統，聯手打造新型示範案場，應用於智慧電網調節、AI數據中心備援電力、電動車快充站、風光儲能併網等場景，爭取未來進軍全球儲能市場的機會。

電纜

延伸閱讀

興能高出擊 滿手新案

違法來台推展業務 大陸深圳電池業者台灣負責人緩起訴

舊電池回收亂放恐爆炸！這款先做好絕緣 超商店員會超感謝

起飛2小時回原地！乘客搭機「手機不見」 考量飛安無奈返航

相關新聞

川普祭汽車關稅 台灣車廠續關注、零配件業在美擴廠

美國總統川普今天宣布4月2日對進口汽車徵收25%關稅，包括和泰車、裕隆、中華車等業者表示，關稅議題複雜嚴肅，持續觀察變化...

高雄駁二816萬觀光人潮加持 「滙埕」建案抗跌受矚目

高雄駁二特區去年吸引816萬觀光人潮，穩居高雄景點首位，龐大人流量創造商機，附近景觀輕豪宅「滙埕」具抗跌性潛力強，訴求「...

房價下跌將加速？3月購屋信心創55個月新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」，2025年3月的調查結果為99.56點，...

誰家遺產忘了？新北2299人逾期未辦理繼承登記不動產

新北市公告114年度逾期未辦理繼承登記不動產，統計今年度公告被繼承人計2,299人、土地11,617筆、建物計983棟，...

台北101插旗台中捷運藍綠線交會點 商圈是否轉移受關注

央行去年祭出第7波選擇性信用管制後，全國房市進入冷靜期，不過，據台中市房地產業者觀察，房市拜重大交通建設挹注之賜，房價基...

去年第4季暴風圈逆勢推案結果曝 住展：苦酒滿杯

住展雜誌彙整去年第四季公開新案資訊，雙北一共進場51個住宅預售案，到目前為止，統計建商臉書粉絲團公布資訊，僅北市松山區「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。