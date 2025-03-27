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高雄駁二816萬觀光人潮加持 「滙埕」建案抗跌受矚目

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄駁二816萬觀光人潮加持，「滙埕」建案抗跌受矚目。匯成提供
高雄駁二816萬觀光人潮加持，「滙埕」建案抗跌受矚目。匯成提供

高雄駁二特區去年吸引816萬觀光人潮，穩居高雄景點首位，龐大人流量創造商機，附近景觀輕豪宅「滙埕」具抗跌性潛力強，訴求「讓年輕人輕鬆成家」獲得迴響，引起市場注目。

根據交通部觀光署統計，2024年駁二藝術特區吸引了高達816萬4,490人次，穩居高雄最受歡迎景點寶座，加上亞灣區開發、駁二及高流的觀光熱潮，捷運與輕軌的串聯完善了整體機能，得天獨厚的山、海、港景與完整的公共建設，吸引了大量年輕人回流，高雄的自住與置產需求也隨之攀升。

匯成建設董事長李育坤表示，過去高科技產業多集中於北部，但隨著北部市場逐漸飽和，科技巨頭的南移已成為必然趨勢。

隨著亞洲新灣區2.0計畫的推動，高雄成為5G、AIoT、人工智慧物聯網等新興技術的重鎮，並吸引輝達、鴻海、IBM、亞馬遜AWS、思愛普SAP、鑫蘊林科等超過百家國內外企業進駐。

李育坤指出，「滙埕」距離捷運O1與輕軌C14哈瑪星站僅需6分鐘，迅捷串聯起高雄核心區域，無論是日常通勤或是週末休閒都能輕鬆自在，國際級藝文演出、世界級產業動能盡在周邊。

李育坤說，匯成建設深耕高雄32年，秉持著「憨慢講、認真做」的信念，實實在在地將房子蓋好，做好建築的本分，並以實際行動回應市民需求，希望讓年輕人也能輕鬆成家，回歸居住的美好初心。

地上15樓26-46坪大樓預售案「滙埕」全平面車位規劃，憑藉雙軌優勢與亞灣駁二核心，為購屋族打造顛覆想像的居住價值，只需3字頭，便能擁有山海美景、科技產業加持、便捷雙軌生活，輕鬆住回高雄市心，掌握更優質的生活節奏。

高雄駁二816萬觀光人潮加持，「滙埕」建案抗跌受矚目。匯成提供
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觀光 輕軌

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