台北101插旗台中 鄉林：捷運多線齊發加速台中商圈轉移

台中市居住人口2月淨遷入逾2,600人，全台居冠，顯示台中市具備較高的居住吸引力，磁吸人口入住、工作及定居。鄉林（5531）集團董事長賴正鎰27日表示，台北101插旗台中，台中捷運多線齊發，開發商循著軌道布局搶人口紅利與商機，未來勢必加速商圈轉移。

台中捷運不僅藍線預計今年6月動工，綠線延伸到大坑及彰化可行性評估也已獲得行政院通過，近日橘線(機場捷運)延伸到清水、豐原到北區的紅線，交通部通過審查，待行政院通過可行性評估後就可進入實質計畫階段。

中捷多線齊發的軌道經濟將帶來人口紅利，看好人流金流的龐大消費力，台北101更宣布插旗綠線市政府站的「置地廣場」，為台中再添豐沛的利多話題。

賴正鎰說，央行去年祭出第七波選擇性信用管制後，全國房市進入冷靜期，不過，台中房市拜重大交通建設挹注之賜，房價基期低的海線挾軌道經濟優勢，可說是異軍突起。

藍線捷運沿線七個行政區的房市看俏，尤其是台北101宣布前進藍線與綠線交會點「市政府站」的置地廣場，未來商圈是否會有轉移現象？比如西屯區台灣大道與七期周邊地王寶座會不會換人做？值得觀察。

根據內政部最新人口統計，全台總人口數持續14個月負成長，2025年2月與去年同期相比，自然人口減少3.34萬人；且社會人口流動也影響各縣市人口變化，台中市今年2月人口淨遷入2,640人「冠全國」，其次是桃園市的2,389人與新北市2,217人，顯示三大都市具備較高的居住吸引力，磁吸人口入住、工作及定居。

台中市政府民政局統計資料顯示，對比2023年2月與2025年2月，台中市家戶數從三年前的101.8萬戶增加至112.3萬戶，成長幅度10.3%。

若以行政區來看，海線的梧棲區這三年來的家戶數成長了19.2%，搶下冠軍寶座，而一向以人口和家戶數最多的北屯區，家戶數達到13萬戶，三年來增加16.9%。三鐵共構的烏日區家戶數增長率16.6%，緊追其後，相當亮眼。

此外，地政局統計，今年前二月台中建物移轉交易棟數最多的前五大熱區，梧棲區也以年增率17.6%站上交易熱區第一。放眼望去，台中市各行政區家戶數成長率及近一年建築物買賣交易的年增率第一名，均為梧棲區，超越海線第一大城的沙鹿，成了名副其實的大黑馬。

鄉林不動產研究室指出，梧棲區有台中港和三井Outlet等大型建設，生活機能逐漸完善，加上房價基期相對較低，雖然新推預售案最高價破4字頭，但中古屋均價尚在2字頭，吸引不少購屋者。

加上捷運藍線預計今年6月動工，且交通部日前已同意市府辦理機場捷運橘線延伸到清水的可行性評估，將在臨海路與以梧棲台中港為起點的捷運藍線銜接，預料捷運交通帶來的人口紅利，勢必為整個海線房地產再添大利多，吸引外來首購族搶進，市場看淡不淡。

根據實價登錄統計，捷運藍線在海線的梧棲、沙鹿、龍井，近三年平均房價漲幅驚人，像是沙鹿區人口多、大學城商圈集中，預售新建案多，房價從25萬漲到46萬元；梧棲也從每坪18萬漲到35萬元。加上連結中科的西屯、大雅、龍井、沙鹿與清水的交通便捷，房市潛力旺，沙鹿房價坐4望5、梧棲有預售新案開價也突破新高、來到4字頭。

鄉林不動產研究室表示，梧棲除了有台中港、梧棲漁港和三井Outlet等大型設施，以及捷運藍線讓交通與生活機能逐漸完善之外，緊鄰梧棲漁港的台中海洋生態館預計今年開幕，成為中台灣首座專注於海洋生態的展示場所，預期將提升海線地區觀光吸引力。