預售案愈來愈賣不動！雙北完銷預售僅2案 專家：建商代銷苦酒滿杯

住展雜誌彙整2024年第4季公開新案資訊，雙北進場共51個住宅產品預售案，到目前為止於建商公布的完銷資訊，僅台北市松山區捷運南京三民站生活圈的「京釀」，與新北市板橋區捷運江子翠站生活圈的「文化翡格」，雙北預售案完銷占比僅3.9%。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年第4季在央行第七波打炒房、銀行房貸滿水位兩大利空夾擊，購屋信心全面崩壞也劇烈影響預售屋市場，每月住展風向球統計的單週平均成交組數只剩一組，賞屋組數只有10多組，與熱潮時期有數倍落差。

不過，建商已做規劃、不得不推的新案量頻頻創下新高，供需嚴重背離令完銷比例相當難看，相比去年上半年，不乏建案亮相一個月內就預約完畢，準備結案，眼下則是賣個一年半載沒個盡頭，雙北市又是高房價區，買氣容易受限，建商、代銷可謂是苦酒滿杯。

觀察完銷個案，除了位於熱門地帶外，「文化翡格」、「京釀」都是小宅設計，前者為15坪套房，後者也都在20坪內，雖然單價都不低，「文化翡格」來到9字頭，「京釀」更躍上120萬元，但總價還有機會壓在一千多萬元，總價為王戰勝冷氣團，戶數上又皆僅十幾二十戶，兩案的代銷均還有房仲背景，客戶資源豐富，快銷條件充分。

另外，位於新北市三重區二重疏洪道重劃區的「環泥水澐」，與仁義重劃區的「華固織幸」喊出即將完銷，兩案規劃的坪數都不會太大，且「環泥水澐」鄰近當地大熱門的捷運三重站單價百萬元共構宅，單價8、9字頭具強烈的比價效益，再搭上區域話題性，在房市寒流中展現溫度。而「華固織幸」挾建商品牌，與前一季度建商同區順銷案醞釀多組客戶，皆有利在暴風圈中求生存。