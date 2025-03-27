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中華電：蘭嶼電信骨幹網路地下化工程提升通訊韌性

中央社／ 台北27日電

中華電信今天指出，由台東營運處耗時14個月，於民國113年12月18日建設完成的「蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程」，啟用至今已逾3個月，有效提升蘭嶼鄉通訊網路韌性。

中華電信今天透過新聞稿表示，蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程由中華電信獨力投入眾多人力、物力，並克服環境及氣侯影響等多重施工困難，可強化蘭嶼地區未來面對風災、雨災時穩定的整體通訊能力及防救災效能，以實際行動響應政府數位人權倡議，縮短城鄉數位落差、促進區域數位平權。

中華電台東營運處總經理李永昌指出，112年10月小犬颱風侵襲蘭嶼鄉，夾帶狂風暴雨伴隨17級強陣風，打破蘭嶼觀測站126年的紀錄，造成全島電力中斷及桿線、通信等設備嚴重受損，中華電除立即投入搶修並迅速恢復通信，也為提升蘭嶼地區防災韌性，於112年11月規劃推動蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程。

李永昌表示，中華電獨力投入眾多資源，包含大量人力動員、船隻運送各式大小車輛及機具外，並克服離島地區材料機具運輸及施工困難，在113年12月18日順利完成蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程，歷時約14個月。

中華電信 台東 蘭嶼

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