房價下跌將加速？3月購屋信心創55個月新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」，2025年3月的調查結果為99.56點，較上月的100.28下降0.72點，購屋信心不僅落入低於100的悲觀區間，且創下近55個月新低紀錄。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，自從去年9月央行第七波信用管制後，消費者信心就呈現下滑趨勢。年初雖因年終獎金進帳、軍公教加薪、房貸水位稍降，使1、2月的指數微幅反彈，然而3月先有台積電宣布將增加赴美投資，引發國人對台積電在台佈局的疑慮，接著又傳出部分行庫放貸內控趨嚴。

他表示，央行第一季理監事會議雖無第八波管制，卻強調將持續進行專案金檢，去槓桿化的態度仍積極，在訊息面的多方干擾下，房市觀望心態更趨濃烈，導致3月消費者信心指數寫下近55個月的低點。

周鶴鳴指出，在大環境仍處於緊縮格局下，當前房市不僅貸款成數低，融資成本也較過往明顯提高。

根據央行公布的資料，目前不動產放款的平均利率幾乎都超過2.5%，買家不但要準備更多的自備款，每月繳款金額也因利率提高而加壓，若收入沒有顯著成長，民眾的購屋意願恐怕還會在低檔徘徊一陣子。

由於總體經濟市場受美國總統川普的施政牽動，不確定性高，因此2025年房市可說是鴨子划水，銷路推進緩慢，價格也將盤整。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於官方嚴控資金流量，所以房市「有錢當老大」的態勢將更鮮明，市場也浮現三大趨勢。

首先是「首購自住為王」，受新青安政策保障，首購自住買盤貸款條件相對好，進軍房市的意願較高，金管會數據也顯示，現今購置住宅貸款超過6成來自原本無殼的首購客，因此首購自住者對市場的影響力將進一步放大。

其次是「大型建商獨霸」，因銀行收緊土建融放款，唯有財力雄厚的業者能屹立不搖，且金管會預計今年將租賃融資公司納管，中小型建商的融資管道將更受限，所以往後新案市場將更明顯朝大建商傾斜。