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誰家遺產忘了？新北2299人逾期未辦理繼承登記不動產

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
今年單筆未辦繼承價值最高的土地，位於新板特區的精華商業地段。圖／新北市地政局提供
今年單筆未辦繼承價值最高的土地，位於新板特區的精華商業地段。圖／新北市地政局提供

新北市公告114年度逾期未辦理繼承登記不動產，統計今年度公告被繼承人計2,299人、土地11,617筆、建物計983棟，依114年公告土地現值計算，這些未辦繼承土地的總價值高達228億餘元，其中光是板橋區就占了37.2億元，而單筆價值最高的就位於新板特區精華商業地段，為面積約119坪、價值6.7億元的土地。

新北市地政局地籍科科長王珮榕表示，為了協助民眾儘速辦理繼承登記，3月至6月期間，地政局所屬地所規劃行動專車及行動服務隊，直進各地的宮廟、市場及活動中心進行繼承登記宣導及諮詢服務，並配合清明節掃墓祭祖的習俗，這段時間將到新店四十分公墓、新莊生命紀念館、金寶山景觀墓園、汐止第一公墓等地加強宣導。

王珮榕指出，依據《土地法》第73條之1規定，自繼承開始之日起逾1年未辦理繼承登記者，經公告3個月但繼承人仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，逾期仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，若無人申領則歸屬國庫。

此外，《民法》規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，同性婚姻配偶間準用《民法》繼承編規定，也有相互繼承的權利，若因繼承人人數眾多難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人共同共有，以避免不動產列冊管理期滿被標售，呼籲繼承人別讓權利睡著了，儘速辦理繼承登記以確保自身財產權益。

繼承人 財政部 財產

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