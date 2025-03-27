台北101插旗台中捷運藍綠線交會點 商圈是否轉移受關注

央行去年祭出第7波選擇性信用管制後，全國房市進入冷靜期，不過，據台中市房地產業者觀察，房市拜重大交通建設挹注之賜，房價基期低的海線挾軌道經濟優勢，異軍突起。藍線捷運沿線7個行政區的房市看俏，尤其是台北101宣布前進藍線與綠線交會點「市政府站」的置地廣場，未來商圈是否會有轉移現象？值得觀察。

據台中市政府民政局統計，對比2022年2月與今年2月，台中市家戶數從三年前的101.8萬戶增加至112.3萬戶，成長幅度10.3%。海線的梧棲區的家戶數成長了19.2%，搶下寶座，北屯區13萬戶，成長16.9%，三鐵共構的烏日區家戶數增長率16.6%，緊追其後。

此外，根據地政局統計，今年前二個月台中建物移轉交易棟數最多的前5大熱區，梧棲區也以年增率17.6%站上交易熱區第一。放眼望去，台中市各行政區家戶數成長率及近一年建築物買賣交易的年增率第一名，均為梧棲區，超越海線第一大城的沙鹿，成了名副其實的大黑馬。

鄉林不動產研究室指出，梧棲區有台中港和三井Outlet等大型建設，生活機能逐漸完善，加上房價基期相對較低，雖然新推預售案最高價破四字頭，但中古屋均價尚在二字頭，吸引不少購屋者。且捷運藍線預計今年動工，交通部日前已同意市府辦理機場捷運橘線延伸到清水的可行性評估，將在臨海路與以梧棲台中港為起點的捷運藍線銜接，預料捷運交通帶來的人口紅利，為整個海線房地產再添大利多，吸引外來首購族搶進，市場看淡不淡。

海線房市崛起，根據實價登錄統計，捷運藍線位於海線地區的梧棲、沙鹿、龍井漲幅近三年平均房價漲幅驚人，像是沙鹿區人口多、大學城商圈集中，預售新建案多，房價從25萬元漲到46萬元；梧棲也從每坪18萬元到35萬元。加上連結中科的西屯、大雅、龍井、沙鹿與清水的交通便捷，房市潛力強勁，沙鹿房價坐四望五、梧棲有預售新案開價也突破新高、來到四字頭。

結合三井Outlet、梧棲觀光漁港、高美濕地等景點，形成完整的旅遊路線，吸引人流，軌道經濟由東向西，多家品牌建商看好梧棲、沙鹿的區域帶來的金流物流與人流的成長前景看好，更讓海線房市看淡不淡。