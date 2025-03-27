HR成企業永續核心關鍵 104助編永續報告書最快半天完成

ESG已成為現今企業不可忽視的重要課題，尤其今年起，所有台灣的上市櫃公司均須依照金管會規範繳交永續報告書，針對企業的營運治理、社會責任、友善環境等進行全面資訊揭露。104人資學院的人資系統HR Max推出ESG x HR方案，擁有ESG人資指標、視覺化儀表板、自訂報表功能、歷史數據保存四大核心功能，至少提供七大面向共30種人資數據，協助企業人資快速地完成報告書所需數據，過去需耗時1~2周，最快半天內即可完成。

隨著全球企業對永續發展的關注加深，供應鏈也開始要求企業揭露ESG相關營運成果。甫落幕的104人資學院講座中，東海大學永續影響力中心執行長許家偉指出，在ESG與永續發展的浪潮下，HR的角色已從傳統的「選、用、育、留」核心職能擴及尊嚴/體面勞動（Decent Work）與人權議題，國際上，亦開始針對人權盡職調查、性別薪資差異、生活工資等相關議題，提出定義與框架。HR不僅要持續致力提升雇主品牌與競爭力，更在永續與數位轉型上扮演核心角色，協助公司打造一個開放、公平與具有向心力的工作職場。

因此，人資不僅需負責人才管理，更需確保企業在人權議題上的資訊透明度，進一步提升企業的永續競爭力。

104人資學院近年觀察到現代人資已從傳統的行政支援角色，逐漸轉變為企業永續發展的核心推動者，包含將ESG理念融入企業文化，優化員工福利，制定多元共融及人才發展政策，並強化雇主品牌等，這些都直接影響企業形象與人才競爭力。

104人資學院數位人資產品處處長張詩音也指出，企業實踐ESG不只增進自身在環境保護（E，Environmental）、公司治理（G，Governance）等硬實力，也更關注社會責任（S，Social）的軟實力，尤其員工及人才的永續發展，有越來越多的政策和行動。

張詩音說明，員工及人才的數據資料相當繁雜，104人資學院和企業協作過程中，發現人資在編製永續報告書時，普遍面臨資料分散且格式不一、手動計算容易出錯、歷史資料難以追蹤、以及資料安全與個資風險等四大難題。104人資學院推出「104 ESG x HR永續方案」，協助企業人資快速完成編製永續報告書所需數據，這項方案具備四大核心功能。一、ESG人資指標：系統可自動產出符合永續報告書的報表。二、視覺化儀表板：直觀呈現人資指標與趨勢，方便即時釐清現況。三、自訂報表功能：可自行定義欄位，即時匯出數據報表，減少人工作業。四、歷史數據保存：資料安全保存，能追蹤員工指標變化，優化人才策略。

「104 ESG x HR永續方案」至少提供7大面向，共30種人資數據，大幅縮短企業人資的整理時間，過去需耗時1~2週，現在最快半天內即可完成，不僅提升數據準確度，也提升效率，即時掌握員工多元化指標、流動率變化等資訊。

在人資數位轉型與ESG浪潮並進的時代，企業善用數位系統工具，將數據整理交由系統處理，讓人資從行政庶務轉向戰略發展，更加專注於雇主品牌與人才永續。